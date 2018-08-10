Casey Affleck pede desculpas por envolvimento em casos de assédio sexual

O ator Casey Affleck no filme "Manchester à Beira-Mar". Atuação rendeu um Oscar a ele Crédito: Divulgação

O ator norte-americano Casey Affleck, ganhador do Oscar de melhor ator em 2017 pelo filme Manchester à Beira-Mar, falou pela primeira vez desde o surgimento de acusações de assédio sexual feitas por mulheres que participaram da produção do filme Eu Ainda Estou Aqui, em 2010.

Affleck acertou um acordo extrajudicial para encerrar o processo que a produtora Amanda White e a diretora de fotografia Magdalena Gorka moviam contra o ator. "Eu nunca tive reclamações daquele tipo feitas sobre mim, foi realmente embaraçoso e eu não sabia como lidar com aquilo, o que me fez tomar algumas decisões erradas", disse o ator, em entrevista para a agência Associated Press.

"Era um ambiente nada profissional e, sabe, era minha responsabilidade evitar aquilo. Tenho que assumir a culpa pelos meus erros. Eu contribui para aquele ambiente e tolerei um tipo de comportamento de outras pessoas que me arrependo amargamente. Queria não ter feito aquilo", continuou o ator, falando sobre o que motivou os processos.

Por conta do caso, o ator recusou o convite para entregar o prêmio de melhor atriz na cerimônia do Oscar deste ano. "Penso que foi a coisa certa a se fazer levando em conta tudo o que acontece com a nossa indústria neste momento. E ter duas mulheres incríveis apresentando o prêmio de melhor atriz me pareceu certo", afirmou Affleck, referindo-se a Jennifer Lawrence e Jodie Foster.