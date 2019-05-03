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Sem sexo antes do casamento

'Casão é um herói', diz Baby do Brasil sobre celibato com Casagrande

Ela ainda relembra os 18 anos em que ficou sem beijar ninguém antes de seu relacionamento com o ex-jogador, e afirma tê-lo ajudado a lidar com o vício em drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2019 às 19:16

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 19:16

Crédito: Reprodução/TV Globo
A cantora Baby do Brasil relembrou seu namoro com o comentarista Walter Casagrande em entrevista ao Conversa com Bial que irá ao ar nesta sexta-feira (3). 
Questionada por Pedro Bial sobre como ele lidou com o 'celibato' de Baby, ou seja, terem mantido um namoro sem relações sexuais, a cantora respondeu: "Casão é um herói".
Ela ainda relembra os 18 anos em que ficou sem beijar ninguém antes de seu relacionamento com o ex-jogador, e afirma tê-lo ajudado a lidar com o vício em drogas.
"Ele é uma pessoa incrível, muito querido, inteligente. Foi bacana porque ele me perguntou tudo de Cristo", contou ela.
O relacionamento entre Baby do Brasil e Casagrande
Em entrevista ao site Ego à época em que estavam juntos, o casal revelou que deu o primeiro beijo apenas após cerca de três meses. "Ela tem muito mais coisas interessantes do que a relação sexual. Ela é muito mais do que isso", afirmava Casagrande.
Casagrande e Baby do Brasil assumiram o relacionamento em dezembro de 2016. Cerca de três meses depois, o namoro chegou ao fim.
"Casão é um querido! A gente percebeu que não estava dando 'liga' por causa de nossas agendas. Tomei a decisão (de terminar o namoro) gostando dele e foi muito chato pra mim porque eu gosto de grude, de andar perto", justificou Baby sobre o término, na ocasião.

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