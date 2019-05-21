Casamento de Carlinhos Maia terá corredor com 6.000 girassóis

Lucas Guimarães e o noivo, Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof

A poucas horas de seu casamento, o influenciador e humorista alagoano Carlinhos Maia, 27, já conta com o espaço do evento praticamente pronto. A cerimônia com o noivo, Lucas Guimarães, será realizada nesta terça-feira (21) em um restaurante em Piranhas, entre os estados do Sergipe e Alagoas.

A cerimonialista Ana Souza, conhecida por Aninha, revelou à reportagem que o único pedido especial de Carlinhos para o casamento foi que houvesse um girassol no grande dia. Empenhados em realizar o desejo do influenciador digital, a equipe de idealizadores construiu um corredor com nada menos do que seis mil girassóis à beira do rio.

"A flor, para ele, representa a luz", diz Aninha, que também adianta que o casal terá um celebrante "poético", natural de Fortaleza.

Além dos girassóis, muitas orquídeas, plantas chuva-de-ouro e flores narcisos decoram o local do evento. Também há lustres Baccarat de cristais, misturados a madeiras e cipós dourados. A decoração ficou a cargo de Roni Vieira.

"Transformar um restaurante que é ponto turístico em um salão de festas riquíssimo em detalhes, é bem inusitado", diz Aninha.

O evento está sendo planejado com a cerimonialista desde o início de fevereiro, e o espaço começou a ser montado no final da tarde de domingo (19). Desde então, Aninha diz que as preparações estão ocorrendo "dia e noite, virando sem parar".

Tanto Carlinhos quanto Guimarães vestirão ternos no casamento, cujas cores não foram informadas, feitos pelo estilista alagoano Audifax Seabra. As alianças são da Alisson Joias, com os nomes dos dois gravados, e foi presente do padrinho Tirullipa.

O bolo do casamento será de limão siciliano, provavelmente acompanhado por doce de leite, e o menu ainda contará com petiscos que vão de coxinha a lagosta.

Carlinhos Maia também já havia deixado claro que queria muitos quitutes nordestinos no casório. Haverá nove estações de comida com diversos quitutes para os 550 convidados.

"Tivemos que limitar para 550 convidados, mas o espaço está deslumbrante. É muito gostoso porque é na beira do rio", diz Aninha. "É uma grande palhoça".

Dentre as presenças confirmadas estão Anitta, DJ Alok, Wesley Safadão e a banda Calcinha Preta. Além deles, estarão no local a cantora Simone, o comediante Whindersson Nunes e a mulher, Luísa Sonza, e uma fã de Carlinhos no Instagram, rede social por onde ele ficou nacionalmente conhecido -ela representará os seguidores do humorista na festa.