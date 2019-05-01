Caroline Bittencourt é homenageada em desfile que participaria

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Caroline Bittencourt, 37, será homenageada durante um desfile do qual iria participar como modelo, em São Paulo. Poucos dias após a constatação de sua morte,, 37,do qual iria participar como modelo, em

A estilista Sarah Salomão, da marca La Belle Bandage, optou por estampar camisetas com o rosto de Bittencourt em seu desfile, que acontece nesta quinta-feira (2). Além disso, será exibido um vídeo com imagens da modelo que morreu após cair no mar do Litoral Paulista, no último domingo (28).

"Carolina era muito amiga da dona da loja. Ela sempre vestiu nossa marca e resolvemos fazer uma homenagem a ela", confirmou Aline Alcantara, funcionária da loja da marca.

Se estivesse viva, Bittencourt seria a modelo mais famosa do desfile da marca e abriria a passarela. Ela, inclusive, chegou a posar para o catálogo mais recente da empresa em Cusco, no Peru.

O corpo de Bittencourt foi cremado na manhã desta terça-feira (30) no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A modelo deixa uma filha, Isabelle, mãe e marido, dentre outros familiares.

Ilhabela para São Sebastião quando foi surpreendido por um vendaval durante um temporal. Segundo a Prefeitura de Ilhabela, os ventos chegaram a quase 80 km/h, o que provocou queda de mais de 300 árvores, além de alagamentos e deslizamentos de terra. Segundo a Capitania dos Portos, o corpo foi encontrado na segunda (29) em uma praia de São Sebastião (litoral norte). O casal fazia a travessia de barco depara São Sebastião quando foi surpreendido por um vendaval durante um temporal. Segundo a Prefeitura de Ilhabela, os ventos chegaram a quase 80 km/h, o que provocou queda de mais de 300 árvores, além de alagamentos e deslizamentos de terra.

A polícia informou que a modelo e o empresário deixaram Ilhabela por volta das 16h40. Em um trecho da travessia, a modelo teria caído no mar. Pessoas próximas ao marido teriam relatado à Capitania dos Portos que Sestini pulou para tentar resgatá-la.

Já a agente da modelo, Andréia Boneti, afirmou que Caroline pulou no mar para resgatar sua cadela Canjica e Sestini tentou salvar a mulher. A Capitania informou que as buscas contaram com quatro embarcações, duas da Marinha e duas dos Bombeiros.

Caroline Bittencourt nasceu em São Paulo e atuou como modelo e apresentadora de televisão, tendo trabalhado na RedeTV! e na Record TV. Na Itália, ela desfilou para estilistas como Valentino Garavani e Roberto Cavalli.