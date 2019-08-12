Carlos Alberto de Nóbrega será bisavô pela primeira vez: "Sonho"

O líder de "A Praça É Nossa", Carlos Alberto de Nóbrega, vai ser bisavô pela primeira vez, aos 83 anos. A neta do humorista, Dalida, está grávida de dois meses. A atriz, que é filha de Marcelo de Nóbrega, trabalha no SBT e terá trigêmeos.
Em entrevista ao Uol, Carlos Alberto disse que temia que esse desejo (de ser bisavô) jamais fosse realizado.
"Era um sonho que eu achava que não ia mais conseguir por causa da minha idade, minhas netas não queriam nada. Mas eu estou muito feliz, graças a Deus. Espero que venha com saúde, que traga muita felicidade para a família, que está aumentando cada vez mais", comemorou.