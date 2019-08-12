Carlos Alberto de Nóbrega será bisavô pela primeira vez: "Sonho"

Marcelo, Carlos Alberto e Dalida: a família Nóbrega Crédito: Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação

O líder de "A Praça É Nossa", Carlos Alberto de Nóbrega, vai ser bisavô pela primeira vez, aos 83 anos. A neta do humorista, Dalida, está grávida de dois meses. A atriz, que é filha de Marcelo de Nóbrega, trabalha no SBT e terá trigêmeos.

Em entrevista ao Uol, Carlos Alberto disse que temia que esse desejo (de ser bisavô) jamais fosse realizado.