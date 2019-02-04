Carlinhos Maia, o "rei do Instagram", anuncia casamento para maio

Carlinhos Maia e o noivo, Lucas Guimarães Crédito: Reprodução/Instagram @lucasguimaraes

Carlinhos Maia, 24, conhecido como o "rei do Instagram", anunciou neste domingo (3), em suas redes sociais, que vai se casar em maio com o namorado Lucas Guimarães.

No vídeo, o empresário e influenciador digital falou pela primeira vez sobre sua orientação sexual e afirmou ter encontrado o amor de sua vida.

"Ainda fico um pouco tímido, porque eu nunca quis transformar, nesses três anos e meio na internet, meu relacionamento em um comércio. O amor que eu vivo é meu e isso não mudará. Vocês não vão ver aqui beijos, amassos e abraços. Vocês vão ver aqui o respeito, como sempre foi", afirmou Carlinhos.

O alagoano, que se tornou a pessoa mais vista pelo Insta Stories -ferramenta que compartilha imagens por 24 horas- no Brasil em 2018 e a segunda no mundo -atrás apenas da socialite Kim Kardashian-, falou ainda sobre as dificuldades de assumir sua sexualidade, sobre a aceitação de seus pais e sobre o início do relacionamento.

"A todos que ainda não entendem, pessoas como meus pais, que começaram a entender há pouco tempo, eu devo isso a eles, porque para mim é normal, mas para eles, que têm 65, 70 anos, ainda não é. Eu sei que me amam e me aceitam do jeito que eu sou. Mas seu sempre fui um homem, nunca quis ser chamado de 'viadinho' ou 'viado'. Eu sou Luiz Carlos Ferreira dos Santos. Pra vocês, Carlinhos Maia", afirmou o jovem, adotado com apenas dois anos.

O influenciador contou ainda que demorou três anos para que conseguisse um "sim" de Lucas e, mesmo depois do início do namoro, os dois passaram mais uns quatro "se encostando sem estar nu, só com a roupa". "Parece mentira, mas é verdade. Quando isso veio a acontecer eu chorei muito, porque era um conflito que eu tinha interno e ele também."

Carlinhos falou também sobre a cobrança que sofreu da comunidade gay para que se assumisse antes, o que ele chamou de "ditadura gay" e que chegou a machucá-lo mais do que qualquer hétero. Segundo ele, foi necessária uma preparação para contar aos pais e para seu público, formado 90% por heterossexuais.

Após a declaração de Carlinhos, Lucas também usou suas redes sociais para dizer que foi pego de surpresa. "Eu não poderia nunca amar alguém como amo Carlinhos, não existiria pessoa melhor pra eu amar. Só tenho a agradecer por esses anos de amor, cumplicidade e carinho que sempre tivemos um pelo outro."