Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abuso

Cardi B diz que sofreu assédio sexual durante ensaio

Rapper disse que fotógrafo exibiu o pênis para fora da calça ao perguntar a ela: "Você quer entrar nesta revista?"

Publicado em 

27 set 2019 às 05:28

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 05:28

Crédito: Reprodução/Instagram @cardibbb_official
A rapper americana Cardi B, 26, revelou nesta quarta-feira (25) que já sofreu um caso de assédio sexual enquanto participava de uma sessão de fotos para uma revista não identificada. A artista conta que ficou muito revoltada e que só pensava que aquilo era muito 'louco e errado'.
"Nunca esquecerei quando fui fotografar para uma revista e quando o fotógrafo ficou tentando se aproximar de mim e dizendo: 'Você quer entrar nesta revista?', então, ele tirou o pênis para fora", relembrou ela. "Eu fiquei muito revoltada e só conseguia pensar: 'Isso é loucura, muito errado'", disse, em entrevista à revista People, não detalhando quando foi o ocorrido.
Cardi B disse ainda que ela se retirou imediatamente da sessão de fotos, dizendo para o dono da revista o quão errado aquilo era. "'Você sabe o que é tão louco?', eu disse ao dono da revista e ele apenas olhou para mim como: 'E?'", contou a dona do "Invasion of Privacy" (2018).
Ainda à People, a rapper afirmou que, se isso acontecesse de novo atualmente, ela iria contar para todo mundo, expondo em suas redes sociais. "Eu iria expor no meu Instagram, iria fazer um barraco".
Recentemente, Cardi B usou suas redes sociais para expor outra coisa: seu amor pela brasileira Ludmilla, 24, dizendo que ela é sua cantora preferida no momento. E tudo indica ser verdade porque Cardi B apareceu cantando em bom português um trecho da música "Flash", da carioca.
Ao ver o vídeo, Ludmilla fez questão de republicar em sua conta. "É a coisa mais linda cantando 'Flash'. Eu te amo", escreveu na legenda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

assedio Assédio Sexual
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados