Mamães famosas

Cardi B, Beyoncé e Ivete estão entre mamães mais ouvidas no mundo

Em primeiro lugar está a rapper Cardi B; Veja lista
Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 19:57

Cardi B Crédito: Reprodução/Instagram @iamcardib
Para comemorar o Dia das Mães que acontece neste domingo (12), a plataforma de streaming Spotify revelou a lista das mamães mais escutadas no mundo inteiro desde o início de 2019.
Em primeiro lugar está a rapper Cardi B,. que concebeu seu primeiro filho, Kulture Kiari Cephus, há menos de um ano, em julho de 2018. A segunda colocada é Beyoncé, que é mãe de três, seguida por Adele, P!nk e Shakira.
No Brasil, a mamãe mais ouvida é Márcia Fellipe, com seu forró eletrônico, seguida novamente por Beyoncé e por Ivete Sangalo. Além disso, o Spotify divulgou que cresceu o número de playlists com foco no Dia das Mães: os usuários já criaram mais de 7,8 milhões com temas de mães.
Dentro dessas playlists, a música mais adicionada é "A Song for Mama", de Boyz To Men, seguida por "Mom", de Meghan Trainor. "Dancing Queen" do ABBA e "Just the Way You Are" de Bruno Mars também integram a lista.
Confira as dez mamães mais escutadas no mundo:
1. Cardi B.
2. Beyoncé
3. Adele
4. P!nk
5. Shakira
6. Kehlani
7. Britney Spears
8. Alicia Keys
9. Christina Aguilera
10. Mariah Carey
Dez músicas mais usadas em playlists "Feliz Dia das Mães" no Spotify
1. "A Song For Mama" - Boyz to Men
2. "Mom" - Meghan Trainor, Kelli Trainor
3. "Dear Mama" - 2Pac
4. "Mama" - Spice Girls
5. "Hey Mama" - Kanye West
6. "Happy" - de "Despicable Me 2" - Pharrell
7. "Dancing Queen" - ABBA
8. "Mama's Song" - Carrie Underwood
9. "Just the Way You Are" - Bruno Mars
10. "Brown Eyed Girl" - Van Morrisso

