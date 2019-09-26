Cardi B, Beyoncé e Ivete estão entre mamães mais ouvidas no mundo

Para comemorar o Dia das Mães que acontece neste domingo (12), a plataforma de streaming Spotify revelou a lista das mamães mais escutadas no mundo inteiro desde o início de 2019.
No Brasil, a mamãe mais ouvida é Márcia Fellipe, com seu forró eletrônico, seguida novamente por Beyoncé e por Ivete Sangalo. Além disso, o Spotify divulgou que cresceu o número de playlists com foco no Dia das Mães: os usuários já criaram mais de 7,8 milhões com temas de mães.
Dentro dessas playlists, a música mais adicionada é "A Song for Mama", de Boyz To Men, seguida por "Mom", de Meghan Trainor. "Dancing Queen" do ABBA e "Just the Way You Are" de Bruno Mars também integram a lista.
Confira as dez mamães mais escutadas no mundo:
1. Cardi B.
2. Beyoncé
3. Adele
4. P!nk
5. Shakira
6. Kehlani
7. Britney Spears
8. Alicia Keys
9. Christina Aguilera
10. Mariah Carey
Dez músicas mais usadas em playlists "Feliz Dia das Mães" no Spotify
1. "A Song For Mama" - Boyz to Men
2. "Mom" - Meghan Trainor, Kelli Trainor
3. "Dear Mama" - 2Pac
4. "Mama" - Spice Girls
5. "Hey Mama" - Kanye West
6. "Happy" - de "Despicable Me 2" - Pharrell
7. "Dancing Queen" - ABBA
8. "Mama's Song" - Carrie Underwood
9. "Just the Way You Are" - Bruno Mars
10. "Brown Eyed Girl" - Van Morrisso
