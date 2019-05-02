Capixaba representa o Brasil em concurso de miss na China

Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

China recebe um pedacinho de beleza do Espírito Santo. Até o dia 18 de maio, acontece o Miss Supertalent 2020, que reúne meninas de 40 países diferentes para competirem pelo título máximo da beleza. Direto de Colatina, a capixaba Gabrielle Bertolo, de 21 anos, representa o Brasil na competição. recebe um pedacinho de beleza doAté o dia18 de maio, acontece o, que reúne meninas de 40 países diferentes para competirem pelo título máximo da beleza. Direto de, a capixaba Gabrielle Bertolo, de 21 anos, representa ona competição.

A capixaba está no local desde o último dia 27 e leva na bagagem vestidos para competir nas provas que custam até R$ 12 mil. Os modelos foram feitos todos sob medida e dois deles foram confeccionados até em ateliês com estilistas de outros Estados.

Crédito: Raphael Dalla Bernardina

"A expectativa está altíssima e o tempo que eu vou ficar depende do meu desempenho", explica a capixaba, que está nas etapas de fotos e passarela- estas precedem as eliminatórias do concurso.

PREPARAÇÃO

Gabrielle destaca que a preparação para o internacional começou quando ela tinha 18 anos porque ela considera que, desde então, decidiu investir no mundo miss, como a mãe fez quando era jovem. "Alimentação, imagem, pele... Tudo. E acho que é como um todo, não pode analisar separadamente. Junto desses itens também está performance na passarela, oratória... São várias facetas para analisar", continua.

Os concursos estaduais e nacional que Gabrielle participou foram coordenados por Flávio de Holanda, que também é o responsável por ajudar, desde então, na preparação da miss.

Crédito: Raphael Dalla Bernardina

A jovem lembra que começou sem muita expectativa, há cerca de três anos, mas que também foi tomando ciência do seu potencial à medida que foi avançando nos concursos. Gabrielle relata que quando ganhou a etapa estadual, a felicidade já foi imensa. "Eu representei Colatina e fiquei muito feliz. Ganhei a etapa local e depois ganhei o nacional, que foi inclusive realizado no Espírito Santo, na ocasião", conclui.

VESTIDO DE ATÉ R$ 12 MIL

O

vestido de gala

que Gabrielle vai usar custou nada menos do que R$ 12 mil. A peça foi

costurada e bordada à mão

por um estilista que tem um disputado ateliê em Minas Gerais. "Algumas roupas eu já estou levando pensando na ocasião, como o traje típico e o vestido de gala. Mas trouxe vários outros porque tudo depende das etapas que eu for passando", relata ela, que diz estar carregando roupas na casa das dezenas.