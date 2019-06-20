Capixaba Nyelzinho conhece MC Pocahontas depois de vídeo rebolando

O pequeno Nyelzinho e a Mc Pocahontas Crédito: Reprodução/Instagram

Nos stories do Instagram, a mãe de Nyelzinho, Marcya Robertta Alves, de 31 anos, mostrou o momento em que acorda o menino e avisa que ele vai conhecer a funkeira. "Vamos nos arrumar para a gente ir lá ver a Pocahontas", disse.

Também no Instagram, Pocah registrou o encontro e pediu que Nyelzinho grave mais vídeos dançando. "Estou aqui com ele que quebrou a internet. Nyelzinho e a mãe, que pessoas maravilhosas, estou apaixonada. Grava vários que a gente quer vários vídeos".

REBOLADO

Nyelzinho e MC Pocahontas Crédito: Montagem Gazeta Online

Carllos Danyel, o Nyelzinho, é o capixaba que está bombando na internet com vídeos que mostram o verdadeiro molejo de um Instagram que acompanham as postagens musicais que o menino faz. Recentemente, o rebolado do menino chamou a atenção de MC Pocahontas, que há um mês passou a se chamar Pocah. A funkeira fará apresentação em Vitória nesta quarta-feira (19) e convidou o rapaz para encontrá-la no hotel. , o, é o capixaba que está bombando na internet com vídeos que mostram o verdadeiro molejo de um dançarino profissional. Aos 10 anos, ele tem mais 11 mil seguidores só noque acompanham as postagens musicais que o menino faz. Recentemente, o rebolado do menino chamou a atenção de, que há um mês passou a se chamar Pocah. A funkeira fará apresentação em Vitória nesta quarta-feira (19) e convidou o rapaz para encontrá-la no hotel.