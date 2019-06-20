Capixaba Nyelzinho conhece MC Pocahontas depois de vídeo rebolando

"Sonho realizado com sucesso", escreveu o pequeno Carllos Danyeel, o Nyelzinho, de 10 anos, ao conhecer a ídola Mc Pocahontas, na manhã desta quinta-feira (20). A cantora esteve em Vitória para um show, que aconteceu nesta quarta-feira (19), e aproveitou para conhecer o menino que está bombando na internet com vídeos que mostram o verdadeiro molejo de um dançarino profissional.
Nos stories do Instagram, a mãe de Nyelzinho, Marcya Robertta Alves, de 31 anos, mostrou o momento em que acorda o menino e avisa que ele vai conhecer a funkeira. "Vamos nos arrumar para a gente ir lá ver a Pocahontas", disse.
Também no Instagram, Pocah registrou o encontro e pediu que Nyelzinho grave mais vídeos dançando. "Estou aqui com ele que quebrou a internet. Nyelzinho e a mãe, que pessoas maravilhosas, estou apaixonada. Grava vários que a gente quer vários vídeos".
REBOLADO
Carllos Danyel, o Nyelzinho, é o capixaba que está bombando na internet com vídeos que mostram o verdadeiro molejo de um dançarino profissional. Aos 10 anos, ele tem mais 11 mil seguidores só no Instagram que acompanham as postagens musicais que o menino faz. Recentemente, o rebolado do menino chamou a atenção de MC Pocahontas, que há um mês passou a se chamar Pocah. A funkeira fará apresentação em Vitória nesta quarta-feira (19) e convidou o rapaz para encontrá-la no hotel.
Na última semana, uma amiga da mãe de Nyelzinho, Marcya Robertta Alves, de 31 anos, postou um vídeo do menino dançando "Não Sou Obrigada", de Pocah. Em seguida, a artista comentou a postagem: "Olha, eu fico passada com uma coisa dessa. Fiquei até triste. Porque eu achei um absurdo não me chamarem para dançar junto", escreveu, compartilhando a gravação.