Capixaba ex de Simony: 'Pé que dá fruta é o que mais leva pedrada'

O fim do casamento de Simony com o engenheiro capixaba Patrick Souza foi anunciado nesta quinta-feira (3). Acontece que os desdobramentos do caso fizeram o ex-marido publicar uma foto no Instagram que diz: "Pé que dá fruta é o que mais leva pedrada".
Na postagem, os internautas do capixaba não se seguraram e soltaram opiniões: "Ela te tratava tão mal... No reality que vocês participaram deu para ver um pouco como ela era. Mesmo assim, sucesso e que logo logo você volta a amar". Outro disparou: "Acho que aguentou muito. Ela é muito arrogante e te diminuía muito. Bola pra frente e seja muito feliz. Você não precisa ser sombra de ninguém".
Mas, é claro, também teve quem ainda cultive aquela famosa esperança: "Espero que seja só uma fase. A família de vocês é linda. Torço pela volta".
Procurado pela reportagem, Patrick alegou que, neste momento, não vai se manifestar sobre a separação. A mesma resposta foi dada por Simony, que não se pronunciará acerca do fim do relacionamento, por enquanto.
A cantora é mãe de quatro filhos, sendo o caçula, Antony, de quatro anos, fruto da relação com o capixaba. Em 2016, o casal participou do programa "Power Couple" e ficou em segundo lugar na competição.
SIMONY ESTÁ FOCADA NO BALÃO MÁGICO
A apresentadora Sonia Abrão, amiga pessoal da cantora, disse em seu programa que ela está se dedicando ao novo projeto do Balão Mágico, ao qual tem um carinho especial. "A Simony não quer falar sobre o assunto porque está totalmente envolvida no novo projeto do Balão Mágico. O casamento terminou, cada um foi para o seu lado. Ela está na casa dela cuidando dos filhos", garantiu a jornalista.