Capixaba ex de Simony: 'Pé que dá fruta é o que mais leva pedrada'

Acontece que os desdobramentos do caso fizeram o ex-marido publicar uma foto no Instagram que diz: "Pé que dá fruta é o que mais leva pedrada".

Na postagem, os internautas do capixaba não se seguraram e soltaram opiniões: "Ela te tratava tão mal... No reality que vocês participaram deu para ver um pouco como ela era. Mesmo assim, sucesso e que logo logo você volta a amar". Outro disparou: "Acho que aguentou muito. Ela é muito arrogante e te diminuía muito. Bola pra frente e seja muito feliz. Você não precisa ser sombra de ninguém".