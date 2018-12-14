Capixaba é eleito o homem mais bonito do Brasil

O modelo e gestor comercial Juliano Schaefer, de 28 anos, é natural de Domingos Martins, no Espírito Santo, e foi eleito o homem mais bonito do Brasil, em concurso de beleza de São Paulo Crédito: Acervo pessoal/Divulgação

O Espírito Santo é berço de belezas naturais que chamam a atenção de qualquer turista que passa pelo Estado. Mas é que, além desses atrativos, os capixabas também estão à altura do próprio charme. Prova disso é o fato de ter sido um capixaba, natural de Domingos Martins, vencedor de concurso nacional de beleza, em São Paulo, na última semana. Juliano Schaefer, de 28 anos, foi eleito o homem mais bonito do Brasil e, agora, já se projeta para crescer na carreira de modelo pelo País.

Crédito: Acervo pessoal/Divulgação

Até o próximo ano, Juliano vai ostentar a faixa de Mister Model Nacional 2018. Ele, que trabalha na gestão comercial de um empresa de Vila Velha, cidade onde mora há cerca de um ano, pretende incrementar sua visibilidade no mercado da moda. Até agora, o homem mais bonito do Brasil vem sendo preparado pelo seu assessor, Apolinário Blasco Junior. "Desde sempre gostei de trabalhar com isso e sempre me cuidei muito", declara ele, que ganhou - além da faixa - um cheque de R$ 1 mil, uma viagem com acompanhante para Búzios, no Rio de Janeiro, e um tratamento estético.

"u me preparei muito. Intensifiquei a academia, segui com os tratamento estéticos e estava confiante de que tinha chances de ganhar. E ganhei. Esse reconhecimento é a melhor part" Juliano Schaefer, Mister Model Nacional 2018 - Cargo do Autor

Além de ir semanalmente a uma clínica de estética, o capixaba é acompanhado por um personal diariamente e sempre busca deixar o corpo em dia. Para isso, também é monitorado por uma nutricionista para ficar de olho na alimentação e valoriza tudo o que conquistou com o próprio esforço. "A experiência do concurso foi fantástica e já estou tendo um retorno da minha vitória", adianta.

Crédito: Acervo pessoal/Divulgação

Juliano já parte para São Paulo em janeiro de 2019, onde deverá cumprir agenda de eventos e de ensaios como modelo fotográfico. Apesar disso, já é acostumado a fazer trabalhos, também, no Rio de Janeiro. "Mas não penso em sair de Vila Velha. Gosto muito daqui, aqui é a minha praia", relata.

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PASSOS NA BELEZA

É a primeira vez que Juliano conquista, de fato, o primeiro lugar de uma premiação importante. No entanto, não é de hoje que o modelo tenta a sorte - e a beleza - em concursos Espírito Santo afora. Ele lembra que, em 2016, conquistou o segundo lugar em uma outra competição. "Sempre gostei desse universo e trabalho diretamente com moda masculina, até como modelo. Então, sempre me chamou a atenção. Comecei mais ou menos com 22 anos e só fui aprimorando tudo o que eu sei sobre o assunto", esclarece.

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