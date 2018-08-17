Capixaba diz que foi enviada à Terra para fazer Zezé di Camargo feliz

Graciele Lacerda revelou o verdadeiro motivo de ter sido enviada à Terra: fazer Zezé di Camargo feliz. O depoimento é da própria capixaba ao desejar os parabéns para o noivo no Instagram. "Eu acredito muito que cada pessoa tenha uma missão especial aqui na Terra, não sabemos ao certo qual é a nossa, mas eu sinto que me enviaram aqui com uma missão mais que especial: te fazer feliz! Hoje, quero que você saiba que valeu a pena conhecer você. Valeu a pena ter deixado o destino nos encontrar", disse ela.

"Valeu a pena ter ultrapassado barreiras, não ter acreditado em besteiras. Valeu a pena ter sido companheira, ter sido ciumenta, ter amado tanto. Valeu a pena ter saído da minha cidade que amo, onde está a minha família, para estar ao seu lado. Valeu a pena ter passado por problemas e saber resolver eles com você. E hoje você comemora mais um ano de vida, e para minha alegria você festeja ao meu lado. Às vezes chego a pensar que nosso amor já existia há muito tempo, em outras vidas. É um amor que possui uma força que nem eu sabia que poderia ter. O destino nos uniu todas as vezes que tentaram nos separar. E eu tenho sorte por te amar tanto e por ser correspondida por você. Hoje, e todos os outros dias da sua vida, seja muito feliz!", finalizou.