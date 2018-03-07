Capixaba Day McCarthy após acidente: 'Não vou morrer tão cedo'

Vivinha da Silva ou Day McCarthy? Na noite desta terça-feira (6), após ter se envolvido em um acidente no fim de semana, a capixaba - e polêmica - socialite esclareceu os fatos em seu perfil no Instagram. Ela disse que "está mais viva do que nunca", em suas próprias palavras, e agradeceu o carinho que diz ter recebido de alguns fãs após sua internação.
"Eu gostaria de agradecer pelas mensagens de carinho. Ontem tive um acidente mesmo, mas não foi grave, graças a Deus. Estou mais viva do que nunca. E para quem estava torcendo pela minha morte, eu não vou morrer tão cedo", falou, em vídeos que postou no stories. Assista:
Ela ainda comparou alguns comentários que recebeu após a notícia do acidente com seu envolvimento na polêmica que a taxou de racista: "Quando eu me expressei mal sobre algumas pessoas, todos vieram me atacar. E essas mesmas pessoas me desejaram coisas piores, me desejaram a morte [...] se tem uma coisa que eu tenho é um santo forte. Porque se eu cheguei até aqui, alguém me ajudou a chegar até aqui. E é porque eu tenho um santo forte".