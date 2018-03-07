Capixaba Day McCarthy após acidente: 'Não vou morrer tão cedo'

Ela ainda comparou alguns comentários que recebeu após a notícia do acidente com"Quando eu me expressei mal sobre algumas pessoas, todos vieram me atacar. E essas mesmas pessoas me desejaram coisas piores, me desejaram a morte [...] se tem uma coisa que eu tenho é um santo forte. Porque se eu cheguei até aqui, alguém me ajudou a chegar até aqui. E é porque eu tenho um santo forte".