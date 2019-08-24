Audições às Cegas

Capixaba Dan Abranches passa no "The Voice" e se une a Lulu Santos

Cantor se apresentou com "Believer", sucesso da Imagine Dragons, na noite desta quinta (15)

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 12:37

Dan Abranches canta "Believer" no "The Voice Brasil" Crédito: Isabella Pinheiro/Gshow/Reprodução

Dan Abranches, de 28 anos, não foi brincar quando escolheu cantar "Believer", de Imagine Dragons, ao dar um show no último dia de Audições às Cegas no palco do The Voice Brasil, na noite desta quinta (15). O cantor brilhou, fez duas cadeiras virarem, e decidiu seguir no time de Lulu Santos no reality. O artista é natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, mas mora em Vitória há alguns anos.

"Para mim foi determinante o fato de que existe um estresse para o candidato enquanto ele se apresenta no palco e essa música é difícil de cantar. E nada aconteceu com você. Você veio fazer a sua entrega e a entrega está feita. Agora você tem sua escolha para fazer", brincou Lulu, indicando que o jovem teria que escolher entre ele e Michel Teló como técnico, já que os dois haviam virado as cadeiras. Dan retrucou: "Eu vou de Lulu".

A música foi rolando e eu fui me perguntando o porquê de eu não ter virado. Estava muito bom, estava curtindo muito Michel Teló, técnico do The Voice •

O cantor, que foi acompanhado da prima ao reality musical da Globo, comentou que costuma se apresentar por aí com músicas que ele mesmo compõe - sua segunda paixão, depois de cantar. "Atualmente faço carreira solo. Faço minhas músicas e apresento ao vivo", afirmou ele, quando Lulu perguntou se o capixaba já vivia da arte.

Depois disso, o capixaba completou: "Meu estilo musical é tudo o que eu quiser, mas eu estou dentro do pop, do rock... E a música que me define atualmente é 'Feeling Good', de Nina Simone".

Veja algumas reações da apresentação de Dan Abranches no "The Voice" na web:

CARREIRA

Em um vídeo gravado pela produção do The Voice Brasil, Dan relembrou sua primeira apresentação profissional e o perrengue que passou nela, quando caiu no palco. "Minha primeira apresentação foi em um teatro. Tinha aula de canto e a gente fazia apresentação da turma. Levantei com meu violão, tropecei em um fio e cheguei no palco (risos). Foi ótimo", lembrou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta