Home
>
Famosos
>
Cantor Silva recebe convite "fofo" para sexo a três: "Ménage"

Cantor Silva recebe convite "fofo" para sexo a três: "Ménage"

Capixaba postou print da mensagem em seu Twitter e expôs admirador anônimo que disse que é "só dar um toque" caso o cantor tenha interesse