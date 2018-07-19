Candidata pode perder faixa de miss após operação com 'Doutor Bumbum'

Flávia Tamayo, candidata ao Miss Bumbum, já operou com o "Doutor Bumbum" e pagou R$ 40 mil pelo procedimento Crédito: Reprodução/Instagram @flaviatamayooficial

Flávia Tamayo, candidata ao Miss Bumbum, está agora na mira da organização do concurso e pode perder o título. Em comunicado enviado à imprensa nesta quarta-feira (18), os organizadores garantem que vão notificá-la judicialmente, "e ela terá que comprovar, até 72 horas, através de uma ressonância magnética, que não utilizou o produto para o bumbum. O teste decidirá a permanência da candidata na corrida do título nacional".

Ainda segundo o comunicado, "é de conhecimento de todas as candidatas as regras da competição. Sua participação só é considerada para candidatas que tiverem o bumbum natural, sem aplicação de produtos ou próteses de silicone".

Segundo o jornal Extra, Flávia Tamayo, candidata do Distrito Federal, contou com exclusividade ao jornal ter feito o procedimento de bioplastia em suas nádegas e coxas com o médico Denis César Barros Furtado, conhecido como "Doutor Bumbum". Ela revelou também que pagou R$ 40 mil para que o médico fizesse o procedimento. Flavia diz também que bebeu vinho e espumante com Denis antes da operação.