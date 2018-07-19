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Investigação

Candidata pode perder faixa de miss após operação com 'Doutor Bumbum'

Flávia diz que fez o procedimento apenas nas coxas

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 13:59
Flávia Tamayo, candidata ao Miss Bumbum, já operou com o "Doutor Bumbum" e pagou R$ 40 mil pelo procedimento Crédito: Reprodução/Instagram @flaviatamayooficial
Flávia Tamayo, candidata ao Miss Bumbum, está agora na mira da organização do concurso e pode perder o título. Em comunicado enviado à imprensa nesta quarta-feira (18), os organizadores garantem que vão notificá-la judicialmente, "e ela terá que comprovar, até 72 horas, através de uma ressonância magnética, que não utilizou o produto para o bumbum. O teste decidirá a permanência da candidata na corrida do título nacional".
Ainda segundo o comunicado, "é de conhecimento de todas as candidatas as regras da competição. Sua participação só é considerada para candidatas que tiverem o bumbum natural, sem aplicação de produtos ou próteses de silicone".
Segundo o jornal Extra, Flávia Tamayo, candidata do Distrito Federal, contou com exclusividade ao jornal ter feito o procedimento de bioplastia em suas nádegas e coxas com o médico Denis César Barros Furtado, conhecido como "Doutor Bumbum". Ela revelou também que pagou R$ 40 mil para que o médico fizesse o procedimento. Flavia diz também que bebeu vinho e espumante com Denis antes da operação.
Procurado novamente pelo Extra, Flávia, que havia mandando uma foto do antes e depois da aplicação do produto, disse que não infringiu as regras do concurso. "O procedimento de bioplastia foi feito apenas nas minhas coxas. Não fiz nada no bumbum. Na foto que ele postou nas redes sociais, ele fez photoshop", garantiu.

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