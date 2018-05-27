Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza

Candidata do Amazonas é eleita Miss Brasil 2018

Mayra Dias carrega o título máximo de beleza do País e foi escolhida entre 27 jovens

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 12:45

Redação de A Gazeta

Mayra Dias: candidata do Amazonas é eleita Miss Brasil 2018 Crédito: Rodrigo Trevisan/Divulgação
O Miss Brasil BE Emotion 2018 aconteceu na noite deste sábado (26) no Riocentro, no Rio de Janeiro. Miss Amazonas, Mayra Dias foi coroada representante da beleza máxima do país. Ela é jornalista, tem 26 anos, e desbancou as outras 26 candidatas. 
"Eu não consigo nem descrever", alegou a jovem, ao ser questionada sobre o que estava sentindo ao receber o título. Entre as cinco finalistas, ficaram ainda as candidatas de Alagoas, Bahia, Ceará e Santa Catarina. 
A vencedora recebeu a coroa da Miss Brasil BE Emotion 2017, Monalysa Alcântara, que é do Piauí. Monalysa, à época, foi a terceira mulher negra a vencer a premiação. 
Mayra é a candidata do Brasil ao Miss Universo 2018, ainda sem data e local confirmados. Além do título, a jornalista recebe uma coroa feita pela designer Gabriela Tannus, em prata com brilhantes e esmeraldas e um cruzeiro, de sete dias, da MSC pelas praias brasileiras. 
CAPIXABA
A universitária Sabrina Stock, de 20 anos, foi a representante do Espírito Santo no concurso. Ela é moradora de Marechal Floriano. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados