Candidata do Amazonas é eleita Miss Brasil 2018

O Miss Brasil BE Emotion 2018 aconteceu na noite deste sábado (26) no Riocentro, no Rio de Janeiro. Miss Amazonas, Mayra Dias foi coroada representante da beleza máxima do país. Ela é jornalista, tem 26 anos, e desbancou as outras 26 candidatas.
"Eu não consigo nem descrever", alegou a jovem, ao ser questionada sobre o que estava sentindo ao receber o título. Entre as cinco finalistas, ficaram ainda as candidatas de Alagoas, Bahia, Ceará e Santa Catarina.
A vencedora recebeu a coroa da Miss Brasil BE Emotion 2017, Monalysa Alcântara, que é do Piauí. Monalysa, à época, foi a terceira mulher negra a vencer a premiação.
Mayra é a candidata do Brasil ao Miss Universo 2018, ainda sem data e local confirmados. Além do título, a jornalista recebe uma coroa feita pela designer Gabriela Tannus, em prata com brilhantes e esmeraldas e um cruzeiro, de sete dias, da MSC pelas praias brasileiras.
CAPIXABA
A universitária Sabrina Stock, de 20 anos, foi a representante do Espírito Santo no concurso. Ela é moradora de Marechal Floriano.