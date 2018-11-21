Campeã do 'BBB 18', Gleici paga R$ 3,7 mil de aluguel no Rio

Gleici Damasceno, a campeã do "Big Brother Brasil 18", trocou o Acre pelo Rio de Janeiro há algum tempo. Mora em um condomínio da Barra da Tijuca, na zona Oeste. Mensalmente, ela paga R$ 3,7 mil de aluguel e condomínio em um apartamento simples de dois quartos.
De acordo com o jornal Extra, o condomínio onde Gleici mora também abriga outros famosos como Micael Borges. Lá, também já morou Bianca Bin. O local fica próximo da Escola de Atores Wolf Maia, onde a ex-BBB faz curso de interpretação para se tornar atriz.
Contratada da Globo até janeiro, Gleici recebe um salário fixo da emissora, que gira em torno dos R$ 3,7 mil, segundo o Extra. Mas a ex-sister tem faturado mesmo é com publicidade, posts pagos no Instagram e presença em eventos. Ela usou parte do milhão e meio de reais que ganhou do reality para comprar e mobiliar uma casa para a mãe, irmãos e sobrinha, no Acre.