Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Extra

Caio Castro fatura R$ 500 mil por post no Instagram

Neymar é o brasileiro que mais lucra com a rede social, cobrando R$ 2,7 milhões por publicação no Instagram

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 05:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2019 às 05:24
Caio Castro tem uma fonte de renda muito mais lucrativa do que o trabalho como ator da novela A Dona do Pedaço, da Globo.
Crédito: Reprodução/Instagram @caiocastro
De acordo com o levantamento da plataforma Hopper HQ, ele aparece na lista das cem personalidades que mais faturam com postagens no Instagram. Caio ganha aproximadamente R$ 500 mil por publicação na rede social.
> "Pedem pra eu entregar bolo", diz Betto Marque após aparecer em novela
Sobre o que escolhe para anunciar, Caio Castro é enfático: "As bebidas que ninguém toma muito, eles vêm com um caminhão de dinheiro para você, de mudar sua vida. Você fala: 'Mano, que é isso e tal! Pô, vai mudar a minha vida, mas vai estragar um monte'", disse para o site UOL nos bastidores da novela.
> Caio Castro faz strip com música de Belo e cachê do cantor aumenta
O ator também não faz publicação de refrigerantes, cigarros e algumas bebidas alcoólicas que não consome.
Da lista de brasileiros que ganham mais que o ator estão os jogadores de futebol Neymar, com um faturamento de R$ 2,7 milhões por publicação no Instagram, e Ronaldinho Gaúcho, que lucra R$ 965 mil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados