Caio Braz mostra moda democrática em "Toda Roupa Pode"

Jornalista recebe em programa no YouTube personalidades que contam suas histórias sobre identidade, autoestima, corpo, gênero e dinheiro

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 18:48 - Atualizado há 6 anos

Caio Braz com o Rafael Balera, um dos primeiros convidados do "Toda Roupa Pode" Crédito: Felipe Ávila/Divulgação

Da tela do GNT para o Youtube, o jornalista Caio Braz iniciou uma nova jornada, o programa "Toda Roupa Pode". A atração, que fala sobre moda e como ela pode ser mais democrática e menos consumista, conta com episódios diários que vão até o dia 4 de outubro.

O Caio tem uma relação antiga com a moda, tendo apresentado, por cinco anos, o GNT Fashion, além de cobrir grandes eventos de moda. Então fala com propriedade sobre o tema e de forma leve e descontraída para os mais de 136 mil seguidores no Youtube.

Assim, o jornalista recebe personalidades que têm ligação com esse universo (dentre elas Giovanna Nader, Vanessa Guerra e Milian Dolla) para compartilharem suas histórias sobre identidade, autoestima, corpo, gênero e dinheiro. Nos dias 2, 3 e 4 de outubro, ele recebe Samantha Almeida, Alexandre Won e Paulo Braz.

CONFIRA O PRIMEIRO EPISÓDIO DO "TODA ROUPA PODE", COM MILIAN DOLLA COMO CONVIDADA

