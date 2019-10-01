Home
>
Famosos
>
Caio Braz mostra moda democrática em "Toda Roupa Pode"

Caio Braz mostra moda democrática em "Toda Roupa Pode"

Jornalista recebe em programa no YouTube personalidades que contam suas histórias sobre identidade, autoestima, corpo, gênero e dinheiro

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 18:48

 - Atualizado há 6 anos

Caio Braz com o Rafael Balera, um dos primeiros convidados do "Toda Roupa Pode" Crédito: Felipe Ávila/Divulgação

Da tela do GNT para o Youtube, o jornalista Caio Braz iniciou uma nova jornada, o programa "Toda Roupa Pode". A atração, que fala sobre moda e como ela pode ser mais democrática e menos consumista, conta com episódios diários que vão até o dia 4 de outubro.

Recomendado para você

A 26ª edição do reality da Globo estreia no dia 12 de janeiro

BBB 26: Saiba qual cidade irá receber a primeira casa de vidro

Ananda Apple, de 64 anos, foi afastada da emissora após a queda

Repórter da Globo cai da escada, rompe ligamentos do pé e é afastada

Marcus Vinicius, de 36 anos, estava desaparecido desde outubro; restos mortais foram localizados em área isolada e passam por perícia da Polícia Civil

Irmão de músico da banda de Alexandre Pires é achado morto após 2 meses desaparecido

O Caio tem uma relação antiga com a moda, tendo apresentado, por cinco anos, o GNT Fashion, além de cobrir grandes eventos de moda. Então fala com propriedade sobre o tema e de forma leve e descontraída para os mais de 136 mil seguidores no Youtube.

Leia mais

Ana Maria Braga faz sucesso com look na Semana de Moda de Paris

Confira 4 cores que estão bombando nas ruas durante as semanas de moda

Assim, o jornalista recebe personalidades que têm ligação com esse universo (dentre elas Giovanna Nader, Vanessa Guerra e Milian Dolla) para compartilharem suas histórias sobre identidade, autoestima, corpo, gênero e dinheiro.  Nos dias 2, 3 e 4 de outubro, ele recebe Samantha Almeida, Alexandre Won e Paulo Braz.

CONFIRA O PRIMEIRO EPISÓDIO DO "TODA ROUPA PODE", COM MILIAN DOLLA COMO CONVIDADA

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais