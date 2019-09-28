Ana Maria Braga faz sucesso com look na Semana de Moda de Paris

Ana Maria Braga faz sucesso na internet com look fashionista na Semana de Moda de Paris Crédito: Instagram

De férias na França, Ana Maria Braga , 70, fez sucesso na internet nesta sexta-feira (27) ao participar da Semana de Moda de Paris. Com um look preto bem fashionista, a apresentadora foi comparada nas redes sociais a Miranda Priestly, a vilã vivida por Meryl Streep no filme "O Diabo Veste Prada" (2006).

Ana Maria foi uma das convidadas para assistir o desfile da grife francesa Balmain. Ela usou um vestido da marca na cor preta, com transparência, poá (bolinha), ombros marcados e aplicações de metal.

Além de causar grande repercussão na web, ela também foi tietada por famosos como Sabrina Sato e a influenciadora digital Camila Coutinho.

Em seu Instagram, Coutinho publicou uma foto ao lado da apresentadora e escreveu: "Será que um dia @anamaria16 me chama para tomar café com ela?". A influenciadora também publicou um vídeo no Stories em que se mostra emocionada ao saber que Ana Maria estava no mesmo evento. "Vocês não estão entendendo quem está aqui. Quem será? Kylie [Jenner]?", brincou.

No Twitter, montagens de fotos de Ana Maria Braga e Miranda Priestly foram publicadas. Uma internauta comentou: "A Ana Maria Braga em Paris tá muito idêntica a Miranda Priestly."

"Ana Maria Braga deixa Mais Você para interpretar Miranda Priestly em 'O Diabo Veste Prada 2'. Maravilhosaaaaa", brincou outra fã.