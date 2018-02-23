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"BBB" da saudade

Buba, Cowboy e Nonô: lembre dos participantes do 'BBB' que já morreram

Em 18 edições, já passaram pelo reality mais de 200 nomes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 18:28

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 18:28

Buba, André Cowboy e Nonô: relembre os participantes do "BBB" que já morreram Crédito: Reprodução/TV Globo
São 18 edições de "Big Brother Brasil" e além de revelar muitos nomes, alguns deles já deixam saudade. Entre as mais de 200 personalidades que já passaram pela casa mais vigiada do Brasil, algumas infelizmente já morreram. São eles: Buba, André Cowboy e Nonô. 
Buba: relembre os participantes do "BBB" que já morreram Crédito: Reprodução/TV Globo
Buba, de acordo com o Extra, foi um dos participantes da quarta edição do programa, exibida em 2004, que teve como campeã a babá Cida. Após sair do programa, o empresário posou nu para a revista "G magazine". Ele morreu aos 34 anos, em novembro de 2006, após adquirir um câncer no abdômen.
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André Cowboy integrou a nona edição do programa. Ele e Mayra Cardi, que hoje é casada com o ator Arthur Aguiar, segundo o Extra, e atua como consultora fitness de estrelas como Anitta, foram os mais votados na "casa de vidro" e entraram no reality um mês após a estreia. Ele, que virou ator pornô depois que saiu da casa, morreu assassinado em sua própria chácara, no interior de São Paulo, em junho de 2011. Estava com 37 anos.
André Cowboy: relembre os participantes do "BBB" que já morreram Crédito: Reprodução/TV Globo
Também integrante da nona edição, Nonô não chegou a conviver com André no programa, pois foi o segundo eliminado, saindo duas semanas após a estreia. Quando foi escolhido para o "BBB", ele tinha 63 anos. Até então, era o participante mais velho a entrar na casa. Morreu vítima de câncer aos 72 anos, em julho do ano passado, de acordo com o Extra.
Nonô: relembre os participantes do "BBB" que já morreram Crédito: Reprodução/TV Globo

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