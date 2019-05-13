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Cultura Pop

BTS anuncia abertura de lojas com produtos personalizados

As lojas contarão com itens da turnê mundial do grupo, como camisetas e casacos com estampas. Os artigos estarão disponíveis exclusivamente nas pop-up stores, e não nos locais dos shows.

Publicado em 

13 mai 2019 às 19:04

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 19:04

Grupo de K-pop BTS Crédito: Reprodução/ Instagram @bts.bighitofficial
O grupo de K-pop BTS conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo, a ponto de investir na ideia de abrir uma série de lojas pop-up (temporárias) ao redor do mundo e com produtos personalizados.
As lojas contarão com itens da turnê mundial do grupo, como camisetas e casacos com estampas do BTS. Os artigos estarão disponíveis exclusivamente nas pop-up stores, e não nos locais dos shows.
Antes de se dirigir às lojas, os fãs poderão acompanhar a venda dos produtos no site oficial de merchandise do grupo, que estará no ar a partir de meados de maio.
As lojas com itens da turnê estarão presentes em cidades como Chicago, Nova York, Londres e Paris. Los Angeles teve a primeira loja inaugurada, em 30 de abril, e a última a abrir será a de Paris, no dia 10 de junho.  

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