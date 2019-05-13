BTS anuncia abertura de lojas com produtos personalizados

Grupo de K-pop BTS Crédito: Reprodução/ Instagram @bts.bighitofficial

O grupo de K-pop BTS conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo, a ponto de investir na ideia de abrir uma série de lojas pop-up (temporárias) ao redor do mundo e com produtos personalizados.

As lojas contarão com itens da turnê mundial do grupo, como camisetas e casacos com estampas do BTS. Os artigos estarão disponíveis exclusivamente nas pop-up stores, e não nos locais dos shows.

Antes de se dirigir às lojas, os fãs poderão acompanhar a venda dos produtos no site oficial de merchandise do grupo, que estará no ar a partir de meados de maio.