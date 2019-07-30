Home
Bruno Gagliasso mostra foto do filho adotado com Ewbank: "Em casa"

Casal esteve no Malawi com Titi para adotar Bless, novo integrante da família Gagliasso Ewbank

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 30 de julho de 2019 às 18:06

 - Atualizado há 6 anos

Bruno Gagliasso postou a primeira foto do Bless, o filho que acabou de adotar com Giovanna Ewbank no Malawi, na África, na tarde desta terça (30). 

> PF vai agir na chegada de filho de Gagliasso e Ewbank, diz colunista

No clique, ele escreveu: "Família feliz. Bless chegou em casa". 

Titi, a primeira filha do casal - adotada no mesmo local -, completou recentemente seis anos e surgiu com um sorrisão ao lado do novo irmão. No dia 25 de julho o casal confirmou a adoção de Bless. 

Tópicos Relacionados

adoção bruno gagliasso giovanna ewbank

