Bruno Gagliasso mostra foto do filho adotado com Ewbank: "Em casa"

Publicado em 30 de julho de 2019 às 18:06
- Atualizado há 6 anos
Bruno Gagliasso postou a primeira foto do Bless, o filho que acabou de adotar com Giovanna Ewbank no Malawi, na África, na tarde desta terça (30).
No clique, ele escreveu: "Família feliz. Bless chegou em casa".
Titi, a primeira filha do casal - adotada no mesmo local -, completou recentemente seis anos e surgiu com um sorrisão ao lado do novo irmão. No dia 25 de julho o casal confirmou a adoção de Bless.
