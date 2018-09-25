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SOLIDÁRIA

Bruna Marquezine ajudará criança problemas de saúde

Atriz recebeu pedido de ajuda em uma foto postada em seu Instagram e se dispôs a contribuir com tratamento do garoto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 20:13

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 20:13

Bruna Marquezine Crédito: Instagram/ @brumarquezine
Bruna Marquezine deu um exemplo de empatia na última segunda-feira, 24. A artista postou uma foto com um vestido da Semana de Moda de Paris, em seu perfil no Instagram, e, dentre os inúmeros comentários, se comoveu com o de Dayana, uma mãe cujo filho pequeno, Guilherme, sofre com problemas de saúde.
A mulher pediu à atriz alguma ajuda para o tratamento do menino. Ele nasceu com a Síndrome de Ondine, uma má-formação genética que interrompe a troca de gases durante o sono, fazendo a pessoa parar de respirar.
"Estamos com o projeto de um bazar para tentarmos pagar esse tratamento. Será que você poderia nos doar algo para isso? Nos ajude, por favor! Agradeço a atenção", escreveu a seguidora. Logo em seguida, Bruna Marquezine respondeu positivamente.
O perfil de Dayana no Instagram é voltado exclusivamente para a campanha de arrecadação de fundos.

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