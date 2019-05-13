Britney Spears quer encerrar tutela sob a qual é mantida há 11 anos

10/05/2019 - A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/@Britneyspears

A cantora Britney Spears compareceu a um tribunal na última sexta-feira, 10, para cancelar o processo de tutela sob a qual é mantida há 11 anos. As alterações propostas pela cantora não foram aceitas imediatamente pelo juiz. Ele determinou, entretanto, que Britney será avaliada por um profissional para, então, tomar uma decisão.

Fontes próximas à Britney disseram ao TMZ que o pai da cantora, Jamie Spears, lhe internou em uma clínica psiquiátrica contra sua vontade em março deste ano. Ele ainda teria lhe forçado a tomar medicamentos, ações que não teria autorização para executar, mesmo com a cantora sob tutela.