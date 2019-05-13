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JUSTIÇA

Britney Spears quer encerrar tutela sob a qual é mantida há 11 anos

Pai da cantora teria lhe internado contra sua vontade e forçado a tomar medicamentos

Publicado em 

13 mai 2019 às 18:59

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 18:59

10/05/2019 - A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/@Britneyspears
A cantora Britney Spears compareceu a um tribunal na última sexta-feira, 10, para cancelar o processo de tutela sob a qual é mantida há 11 anos. As alterações propostas pela cantora não foram aceitas imediatamente pelo juiz. Ele determinou, entretanto, que Britney será avaliada por um profissional para, então, tomar uma decisão.
Fontes próximas à Britney disseram ao TMZ que o pai da cantora, Jamie Spears, lhe internou em uma clínica psiquiátrica contra sua vontade em março deste ano. Ele ainda teria lhe forçado a tomar medicamentos, ações que não teria autorização para executar, mesmo com a cantora sob tutela.
Em janeiro de 2008, após momentos de tensão na vida de Britney, seu pai deu entrada em um processo de tutela para acompanhar a vida pessoal e tratar das finanças da cantora. Atualmente, ele é o único responsável por isso; no entanto, agora a artista quer transferir à sua mãe, Lynne, a supervisão.

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