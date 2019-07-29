'Brasil merece presidente gay', diz ativista LGBT casado com prefeito

O modelo Max Souza Crédito: CO Assessoria/Divulgação

Brasil possui a maior Max Souza, ter um presidente assumidamente gay pode ser apenas uma questão de tempo. possui a maior Parada LGBT do mundo e é um dos principais destinos para comunidade homoafetiva. Para o candidato a Mister Brasil , ter um presidente assumidamente gay pode ser apenas uma questão de tempo.

Sou casado com um prefeito gay, ele deixou claro desde as eleições sobre a sua opção sexual e nada o atrapalhou, estamos evoluindo. Para termos um presidente gay no Brasil é só uma questão de tempo, falou em entrevista para a rádio Exclusiva FM, em São Paulo.

Max aproveitou para relembrar sobre o caso de Pete Buttigieg, 37, um novo nome cotado para a corrida presidencial dos Estados Unidos divulgado no início de 2019. Ele assumiu a homossexualidade em 2015 e se casou em 2018. Assim como Pete, Max pede para que o poder olhe pelas minorias e defende publicamente, em seus discursos, os direitos da população LGBT.

Crédito: CO Assessoria/Divulgação

Por outro lado, o bonitão também comentou o caso do presidente da Filipinas, em que ele disse que foi curado de ser gay. Isso é uma discussão que não tem fim, para mim, cura gay não existe.