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Candidato ao Mister Brasil

'Brasil merece presidente gay', diz ativista LGBT casado com prefeito

Max Souza é modelo e candidato ao Mister Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2019 às 17:11

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 17:11

O modelo Max Souza Crédito: CO Assessoria/Divulgação
O Brasil possui a maior Parada LGBT do mundo e é um dos principais destinos para comunidade homoafetiva. Para o candidato a Mister Brasil Max Souza, ter um presidente assumidamente gay pode ser apenas uma questão de tempo.
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Sou casado com um prefeito gay, ele deixou claro desde as eleições sobre a sua opção sexual e nada o atrapalhou, estamos evoluindo. Para termos um presidente gay no Brasil é só uma questão de tempo, falou em entrevista para a rádio Exclusiva FM, em São Paulo.
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Max aproveitou para relembrar sobre o caso de Pete Buttigieg, 37, um novo nome cotado para a corrida presidencial dos Estados Unidos divulgado no início de 2019. Ele assumiu a homossexualidade em 2015 e se casou em 2018. Assim como Pete, Max pede para que o poder olhe pelas minorias e defende publicamente, em seus discursos, os direitos da população LGBT.
Crédito: CO Assessoria/Divulgação
Por outro lado, o bonitão também comentou o caso do presidente da Filipinas, em que ele disse que foi curado de ser gay. Isso é uma discussão que não tem fim, para mim, cura gay não existe.
O modelo também defende a criação de uma lei federal para aumentar a proteção de LGBTs contra discriminação. "Precisamos acabar com a guerra contra os homossexuais no Brasil".

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