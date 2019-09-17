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"Rico e Shallow Now"

Bradley Cooper faturou US$ 40 milhões em filme com Lady Gaga

Galã de Hollywood atuou, dirigiu, produziu e co-escreveu "Nasce Uma Estrela", filme em que contracenou com Lady Gaga nas telonas
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

17 set 2019 às 12:21

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 12:21

O ator Bradley Cooper e a atriz e cantora Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram @bradleycooper0fficial
2019 tem sido de muito lucro para Bradley Cooper. O bonitão de Hollywood fechou a saga "Vingadores", como Rocket, o guaxinim com sangue nos olhos, mas o que realmente colocou dinheiro no bolso do astro foi "Nasce Uma Estrela", filme que dirigiu, produziu e co-escreveu.
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No longa, o galã contracenou com Lady Gaga, com quem inclusive levantou rumores de romance após o lançamento da narrativa. 
> Após injetar testosterona, galã português corre risco de perder perna
Só com o filme com a cantora, a revista Forbes estima que Cooper tenha embolsado algo em torno de US$ 40 milhões. "Nasce Uma Estrela" ganhou Oscar de Melhor Canção Original. 

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