Bradley Cooper faturou US$ 40 milhões em filme com Lady Gaga

2019 tem sido de muito lucro para Bradley Cooper. O bonitão de Hollywood fechou a saga "Vingadores", como Rocket, o guaxinim com sangue nos olhos, mas o que realmente colocou dinheiro no bolso do astro foi "Nasce Uma Estrela", filme que dirigiu, produziu e co-escreveu.
No longa, o galã contracenou com Lady Gaga, com quem inclusive levantou rumores de romance após o lançamento da narrativa.
Só com o filme com a cantora, a revista Forbes estima que Cooper tenha embolsado algo em torno de US$ 40 milhões. "Nasce Uma Estrela" ganhou Oscar de Melhor Canção Original.