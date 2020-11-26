Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Boris Casoy volta à TV com 'Jornal do Boris' no fim do mês

Afastado desde que foi demitido da RedeTV!, jornalista comanda programa no YouTube que também será exibido na TV Gazeta de São Paulo

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:36

Redação de A Gazeta

O jornalista e apresentador Boris Casoy Crédito: Reprodução/YouTube
O jornalista Boris Casoy vai apresentar um jornal matinal na TV Gazeta (SP), a partir da próxima segunda-feira, 30. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 26, e confirmado ao Estadão pelas assessorias do jornalista e da emissora.
A Gazeta exibirá o Jornal do Boris, lançado em outubro de 2020 no canal no YouTube do próprio jornalista. Com duração de 30 minutos, Boris comenta assuntos de política, economia e esportes referentes ao Brasil e ao mundo.
O jornal continuará a ser apresentado ao vivo no YouTube de segunda a sexta-feira, entre 8h e 8h30. Após a exibição na plataforma, o programa será exibido na TV Gazeta das 8h45 às 9h15. O Jornal do Boris também é transmitido pela Alpha Channel TV, e fica disponível na íntegra nas redes sociais do jornalista.
A transmissão na emissora representa a volta do jornalista à TV aberta após sua demissão pela Rede TV! em setembro de 2020. Em novembro, Boris Casoy falou sobre o jornal, a ideia por trás do programa e seus planos para o futuro em uma entrevista para o Estadão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados