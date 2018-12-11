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Bolsonaro participa de almoço com cantores sertanejos em Brasília

Presidente eleito agradeceu o apoio de cantores sertanejos à sua candidatura

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 20:22
O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), participou de almoço nesta terça-feira (11) com cantores sertanejos, em Brasília. Estiveram no evento os artistas das duplas Gian e Giovani, Bruno e Marrone e o cantor Amado Batista.
Um churrasco foi servido no Clube Militar de Brasília, próximo ao Lago Paranoá e a poucos quilômetros do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), onde funciona o gabinete de transição. Bolsonaro agradeceu o apoio de cantores sertanejos à sua candidatura e disse ter se apaixonado pelo gênero musical ainda nos anos 1960.
"Nos anos 60, pescando, tinha do meu lado um rádio a pilha Mitsubishi. E nesse horário, eu ouvia um programa chamado 'Na beira da Tuia', de Tonico e Tinoco. Então me apaixonei pela música sertaneja", afirmou o eleito.
Ele lembrou a decisão tomada em 2014, de disputar a Presidência da República, logo depois de ter sido eleito para o sétimo mandato como deputado federal pelo PP. Bolsonaro disse então que, à época, ninguém acreditava na possibilidade de sua vitória porque ele não tinha nada para chegar ao Palácio do Planalto.
Ao mencionar a facada pela qual foi atingido em setembro, durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG), disse: "Eles deram azar e chegamos até aqui".
O presidente eleito fez um breve discurso usando um chapéu que ganhou do locutor do rodeio de Barretos (SP), Cuiabano Lima. Em sua fala, exaltou a importância da família e de Deus, a quem agradeceu por diversas vezes. Ao final, disse ter formado um time de 22 ministros e afirmou acreditar que a maioria dos presentes apoiava a escolha dos auxiliares de primeiro escalão. "Com esse time o povo continua do nosso lado e nos pretendemos mudar o destino dessa nação", afirmou.
Ele disse ainda que adotou durante a campanha o discurso de que mudaria a forma de fazer política no país e que formou os ministérios usando essa mesma lógica. "A gente acredita que o parlamento também modificado, escreverão uma história diferente da escrita até o momento", afirmou.
No fim do evento, Bolsonaro gravou um vídeo ao lado de Lima prometendo voltar à Festa do Peão de Barretos em 2019, à semelhança do que fez este ano, durante a campanha. "Barretos, meu muito obrigado, ano que vem, estamos de volta aí. Vocês gostaram do ministro do Meio Ambiente agora, né? Com toda a certeza, valeu", disse, respondendo ele mesmo a própria pergunta.
De acordo com pessoas presentes no local, o evento foi organizado por apoiadores de Bolsonaro e amigos sertanejos como uma forma de confraternização e agradecimento.

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