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Celebração

Bolo de casamento de William e Kate é servido no batizado de Louis

Após a cerimônia religiosa, a família real promoveu um chá da tarde na Clarence House oferecendo um bolo feito há sete anos

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 18:16
Kate Midletton e o filho Louis Crédito: Reprodução| Instagram
O príncipe Louis foi batizado nesta segunda-feira (9) na Capela Real do Palácio St. James, no centro de Londres. A família real anunciou que após a cerimônia, que foi discreta e pequena, príncipe William e Kate Midletton promovem um chá particular na Clarence House. Serão servidas fatias que foram tiradas de uma das camadas do bolo de casamento do duque e da duquesa de Cambridge.
Para quem não se lembra, Kate e William se casaram há sete anos, em 29 de abril de 2011. O bolo de casamento do William e Kate foi criado por Fiona Cairns com 17 bolos de frutas individuais e tinha oito camadas. O bolo foi coberto com creme e glacê branco usando a técnica de Joseph Lambeth.
A decoração do doce também continha cerca de 900 flores e folhas de 17 variedades que foram individualmente congeladas.
O enfeite de flores do meio do bolo combinava com as guirlandas arquitetônicas que decoraram a sala do Palácio de Buckingham durante o casamento.

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