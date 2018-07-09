Bolo de casamento de William e Kate é servido no batizado de Louis

O príncipe Louis foi batizado nesta segunda-feira (9) na Capela Real do Palácio St. James, no centro de Londres. A família real anunciou que após a cerimônia, que foi discreta e pequena, príncipe William e Kate Midletton promovem um chá particular na Clarence House. Serão servidas fatias que foram tiradas de uma das camadas do bolo de casamento do duque e da duquesa de Cambridge.
Para quem não se lembra, Kate e William se casaram há sete anos, em 29 de abril de 2011. O bolo de casamento do William e Kate foi criado por Fiona Cairns com 17 bolos de frutas individuais e tinha oito camadas. O bolo foi coberto com creme e glacê branco usando a técnica de Joseph Lambeth.
A decoração do doce também continha cerca de 900 flores e folhas de 17 variedades que foram individualmente congeladas.
O enfeite de flores do meio do bolo combinava com as guirlandas arquitetônicas que decoraram a sala do Palácio de Buckingham durante o casamento.
One of the three top tiers of The Duke and Duchess of Cambridge's eight-tier wedding cake will be used for the Christening cake. pic.twitter.com/SVaspn3Rxi— The Royal Family (@RoyalFamily) 9 de julho de 2018