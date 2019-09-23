Home
>
Famosos
>
Blogueira Thássia Naves se casa com Artur Attie Akl em Minas Gerais

Blogueira Thássia Naves se casa com Artur Attie Akl em Minas Gerais

Thássia e Artur se conheceram na adolescência, mas começaram a namorar em 2009. O pedido de casamento aconteceu em maio de 2018 durante uma viagem a Santa Catarina