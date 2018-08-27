Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mamãe

Blogueira é criticada por ensinar maquiagem para a hora do parto

Na sala de parto, Leydi usou até cílios postiços
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 18:53

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 18:53

Blogueira Leydi Paranhos é criticada por ensinar maquiagem para a hora do parto Crédito: Divulgação/CO Assessoria
Hoje em dia o nascimento do bebê pode ser registrado nos primeiros segundos de vida dele, o que inclui fotos emocionantes da mãe com o filho nos braços. A blogueira paraibana Leydi Paranhos, mãe da Lara, de 3 anos, teve o seu segundo filho há um mês em Miami, nos Estados Unidos, e chamou atenção após publicar uma foto, ainda na sala de parto, usando maquiagem junto do recém-nascido.
Agora, Leydi ensina às suas seguidoras pelo stories do Instagram todos os truques de make para o dia do nascimento do bebê. Na foto, ainda na sala de parto, a blogueira estava toda produzida: cílios postiços, base e pó compacto no rosto e brincos.
Nas redes sociais, a imagem levantou o questionamento sobre a permissão desses acessórios. Muita gente me julgou, dizendo que deveria me preocupar com a saúde e outras coisas, mas o importante é que toda mulher se sinta bonita também, comenta. Após publicar a foto do nascimento do seu filho com a maquiagem no rosto, muita gente criticou a blogueira pela maquiagem forte e sensibilidade do bebê, que estava perto. Ninguém entende a emoção, isso deve ser relevado".
Leydi também recebe duras críticas por expor os seus filhos na internet em troca de fama e patrocínio. Somos felizes dessa forma, ninguém aqui é explorado, desabafa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados