Blogueira é criticada por ensinar maquiagem para a hora do parto

Hoje em dia o nascimento dopode ser registrado nos primeiros segundos de vida dele, o que inclui fotos emocionantes da mãe com o filho nos braços. A blogueira paraibana Leydi Paranhos, mãe da Lara, de 3 anos, teve o seu segundo filho há um mês em Miami, nos Estados Unidos, e chamou atenção após publicar uma foto, ainda na sala de parto, usandojunto do recém-nascido.

Agora, Leydi ensina às suas seguidoras pelo stories do Instagram todos os truques de make para o dia do nascimento do bebê. Na foto, ainda na sala de parto, a blogueira estava toda produzida:, base e pó compacto no rosto e brincos.

Nas redes sociais, a imagem levantou o questionamento sobre a permissão desses acessórios. Muita gente me julgou, dizendo que deveria me preocupar com a saúde e outras coisas, mas o importante é que toda mulher se sinta bonita também, comenta. Após publicar a foto do nascimento do seu filho com a maquiagem no rosto, muita gente criticou a blogueira pela maquiagem forte e sensibilidade do bebê, que estava perto. Ninguém entende a emoção, isso deve ser relevado".