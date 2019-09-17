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Billie Eilish vem ao Brasil fazer shows em junho, diz colunista

A dona de "bad guy" assinou contrato com a produtora Live Nation e acertou shows solos no Brasil em junho de 2020

Publicado em 

17 set 2019 às 11:32

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 11:32

A cantora Billie Eilish Crédito: Reprodução/Instagram @billieeilish
Ao que tudo indica, uma das maiores revelações do cenário musical mundial está prestes a pisar no Brasil pela primeira vez. A cantora Billie Eilish, 17, deve vir ao país para fazer shows solos em São Paulo e no Rio de Janeiro.
De acordo com informações publicadas pelo jornalista Ancelmo Gois, do O Globo, a dona de "bad guy" assinou contrato com a produtora Live Nation e acertou shows solos no Brasil em junho do ano que vem.
Além disso, ela é cotada como um dos principais nomes para integrar o line up da edição 2020 do Lollapalooza Brasil.
Recentemente, a cantora chegou ao topo das paradas musicais da Billboard nos Estados Unidos com a faixa "bad guy", desbancando as 19 semanas consecutivas em que Lil' Nas X ficou com "Old Town Road".
Eilish lançou seu primeiro álbum chamado "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" em março deste ano e todas as doze faixas dele chegaram a Billboard 200.
No mês passado, Billie desabafou em suas redes sociais depois de uma revista alemã estampar sua capa com uma imagem da cantora em que ela aparece careca e sem roupa.
"Que m... é essa? Eu nunca fui procurada pela revista sobre essa capa. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem ninguém da minha equipe. Essa não é uma foto real minha, eu não participei do processo criativo", comentou Billie, na postagem oficial da revista no Instagram.

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