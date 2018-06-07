Biel é acusado de agressão e assédio sexual por mais três jovens

Em 2017, Biel publicou vídeo sobre caso de assédio Crédito: Reprodução | Youtube

Novas denúncias de agressão e assédio caem sobre Biel. Após a modelo Duda Castro, ex-namorada do cantor, denunciar as agressões sofridas, outras jovens estão quebrando o silêncio sobre o comportamento do bad boy.

Segundo o jornal Extra, que teve acesso a três relatos de jovens - uma fotógrafa, uma jovem de São José dos Campos e uma modelo -, que dizem ser vítimas do funkeiro, os atos aconteceram entre 2015 e 2016. Todas explicam que não procuraram a polícia para registrar uma ocorrência. Temendo sofrer alguma represália, elas pediram para não serem identificadas.

"Ele era ultrafamoso, minha carreira estava começando", diz a fotógrafa. A jovem de São José dos Campos chega a chorar relembrando a humilhação: "Quem iria acreditar em mim? Ele com fama no Brasil todo?". A modelo também não teve coragem: "Pensei em ir à polícia, prestar queixa. Mas o que pensariam? Ele famoso. Eu, uma ninguém. Tive medo do julgamento das pessoas".

Biel e Duda quando estavam juntos Crédito: Reprodução

RELATOS

"Fiz fotos de pessoas que estavam ali pra curtir. O primeiro show rolou, a pessoa me recebeu no camarim e foi tudo de boa. O segundo show era do MC Biel e ele não me deixou chegar perto dele. Ficou trancado no camarim com algumas pessoas. No finalzinho da noite, um rapper americano, que era a atração desse evento, entrou no palco, e logo depois o Biel entrou. Pedi licença para o rapper para tirar uma foto e Biel me empurrou, pedindo que me tirasse de perto dele. As pesoas que estavam ali, assistindo, riram de mim, me senti muito humilhada", conta J ao jornal, sobre o que sofreu em maio de 2015 no "Twerk Music Festival", em São Paulo.

O segundo episódio foi em julho de 2015. A jovem L, de São José dos Campos, foi com uma amiga a uma festa junina na casa de Biel, em Lorena, interior de São Paulo (atualmente ele mora nos EUA), a convite de um colega do cantor. "Ele subiu num balcão, dançou cantou e eu fiquei no meu canto na hora das fotos. Ele desceu e quis saber por que eu não posei. Eu expliquei e ele não gostou. Mais tarde, já alterado, me empurrou para dentro de um banheiro e tentou transar comigo à força", relata a estudante.

A modelo G, de São Paulo, é dona do terceiro depoimento que chegou no jornal Extra. Eu achava que ele estava alterado por causa da bebida. Ele bebeu demais. Mas como ele tinha sido tão legal até ali... Foi quando saímos de uma festa e fomos para o apartamento dele. Eu, uma amiga , um amigo dele e outra menina. Isso no Rio, na Barra da Tijuca. Estávamos no quarto. Ele quis transar. Eu disse não. O Gabriuel pegou minha cabeça com força e colocou na frente das partes íntimas dele. Comecei a gritar e pedi para ir embora. Ele abriu a porta do quarto, me empurrou. Minha bolsa ficou lá dentro. Implorei para ele abrir. Ele abriu, eu peguei a bolsa e ele fechou a porta na minha mão.