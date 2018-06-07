Biel é acusado de agressão e assédio sexual por mais três jovens

Novas denúncias de agressão e assédio caem sobre Biel. Após a modelo Duda Castro, ex-namorada do cantor, denunciar as agressões sofridas, outras jovens estão quebrando o silêncio sobre o comportamento do bad boy.
Segundo o jornal Extra, que teve acesso a três relatos de jovens - uma fotógrafa, uma jovem de São José dos Campos e uma modelo -, que dizem ser vítimas do funkeiro, os atos aconteceram entre 2015 e 2016. Todas explicam que não procuraram a polícia para registrar uma ocorrência. Temendo sofrer alguma represália, elas pediram para não serem identificadas.
"Ele era ultrafamoso, minha carreira estava começando", diz a fotógrafa. A jovem de São José dos Campos chega a chorar relembrando a humilhação: "Quem iria acreditar em mim? Ele com fama no Brasil todo?". A modelo também não teve coragem: "Pensei em ir à polícia, prestar queixa. Mas o que pensariam? Ele famoso. Eu, uma ninguém. Tive medo do julgamento das pessoas".
RELATOS
"Fiz fotos de pessoas que estavam ali pra curtir. O primeiro show rolou, a pessoa me recebeu no camarim e foi tudo de boa. O segundo show era do MC Biel e ele não me deixou chegar perto dele. Ficou trancado no camarim com algumas pessoas. No finalzinho da noite, um rapper americano, que era a atração desse evento, entrou no palco, e logo depois o Biel entrou. Pedi licença para o rapper para tirar uma foto e Biel me empurrou, pedindo que me tirasse de perto dele. As pesoas que estavam ali, assistindo, riram de mim, me senti muito humilhada", conta J ao jornal, sobre o que sofreu em maio de 2015 no "Twerk Music Festival", em São Paulo.
O segundo episódio foi em julho de 2015. A jovem L, de São José dos Campos, foi com uma amiga a uma festa junina na casa de Biel, em Lorena, interior de São Paulo (atualmente ele mora nos EUA), a convite de um colega do cantor. "Ele subiu num balcão, dançou cantou e eu fiquei no meu canto na hora das fotos. Ele desceu e quis saber por que eu não posei. Eu expliquei e ele não gostou. Mais tarde, já alterado, me empurrou para dentro de um banheiro e tentou transar comigo à força", relata a estudante.
A modelo G, de São Paulo, é dona do terceiro depoimento que chegou no jornal Extra. Eu achava que ele estava alterado por causa da bebida. Ele bebeu demais. Mas como ele tinha sido tão legal até ali... Foi quando saímos de uma festa e fomos para o apartamento dele. Eu, uma amiga , um amigo dele e outra menina. Isso no Rio, na Barra da Tijuca. Estávamos no quarto. Ele quis transar. Eu disse não. O Gabriuel pegou minha cabeça com força e colocou na frente das partes íntimas dele. Comecei a gritar e pedi para ir embora. Ele abriu a porta do quarto, me empurrou. Minha bolsa ficou lá dentro. Implorei para ele abrir. Ele abriu, eu peguei a bolsa e ele fechou a porta na minha mão.