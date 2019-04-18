Home
Beyoncé revela que quase perdeu um dos gêmeos durante sua gravidez

A cantora revelou que durante a gravidez houve uma pré-eclâmpsia, que é uma síndrome que significa um aumento da pressão arterial tanto da mãe quanto dos bebês em seu ventre.