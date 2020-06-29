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Beyoncé receberá prêmio humanitário no BET Awards 2020

Cantora será homenageada por engajamento na luta contra desigualdade social e racial

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 15:19
Beyonce
Beyonce Crédito: Reprodução/Instagram
Beyoncé será a grande homenageada do BET Awards 2020 na noite deste domingo, 28, às 21h, horário de Brasília. Isso porque a cantora vem desenvolvendo um trabalho constante na luta contra a desigualdade social e racial. Desta vez, o evento terá transmissão virtual por causa da pandemia.
Nos últimos anos, ela vem desenvolvendo um trabalho árduo com a fundação BeyGOOD e ajuda a entrada de mulheres em universidades. Com a BeyGood4Burundi, Beyoncé promove ação voluntária para levar água potável para os países do leste africano.

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Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a cantora estabeleceu uma iniciativa em Houston, sua cidade natal, para oferecer testes de covid-19 para famílias em vulnerabilidade.
Recentemente, em resposta à brutalidade policial contra negros nos Estados Unidos, Beyoncé lançou o single Black Parede.

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