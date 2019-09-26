Beyoncé quer patentear nome da filha Blue Ivy por ser 'ícone cultural'

Beyoncé e Blue Ivy no clipe de Spirit Crédito: Reprodução/Youtube

Beyoncé, 38, está em uma batalha judicial desde 2017 para patentear o nome de sua filha, Blue Ivy Carter, 7, transformando-a em uma marca registrada.

A cantora definiu a filha como "ícone cultural", segundo informações do portal norte-americano The Blast, que teve acesso aos documentos do processo.

"Blue Ivy Carter é um ícone cultural que foi descrito como uma 'mini estrela do estilo' e foi comemorada por seus 'momentos na moda' ao longo dos anos. Sua vida e atividades são seguidas extensivamente pela mídia e pelo público", diria um texto da cantora.

O embate na Justiça seria com a empresária Veronica Morales, dona da agência de casamento "Blue Ivy", que foi aberta três anos antes do nascimento da filha de Beyoncé.