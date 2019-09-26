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Polêmica

Beyoncé quer patentear nome da filha Blue Ivy por ser 'ícone cultural'

Cantora está em embate com dona de agência de casamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 19:49

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 19:49

Beyoncé e Blue Ivy no clipe de Spirit Crédito: Reprodução/Youtube
Beyoncé, 38, está em uma batalha judicial desde 2017 para patentear o nome de sua filha, Blue Ivy Carter, 7, transformando-a em uma marca registrada.
A cantora definiu a filha como "ícone cultural", segundo informações do portal norte-americano The Blast, que teve acesso aos documentos do processo.
> Drake lança álbum surpresa com participação de Beyoncé
"Blue Ivy Carter é um ícone cultural que foi descrito como uma 'mini estrela do estilo' e foi comemorada por seus 'momentos na moda' ao longo dos anos. Sua vida e atividades são seguidas extensivamente pela mídia e pelo público", diria um texto da cantora.
O embate na Justiça seria com a empresária Veronica Morales, dona da agência de casamento "Blue Ivy", que foi aberta três anos antes do nascimento da filha de Beyoncé.
> Beyoncé é acusada de copiar músico sul-africano Petite Noir em clipe
Advogados da cantora argumentam que "os consumidores devem ficar confusos entre uma empresa de planejamento de casamento e Blue Ivy Carter, a filha de dois dos maiores músicos do mundo". Eles ressaltam que a intenção é patentear o nome completo, "Blue Ivy Carter", e não apenas "Blue Ivy".

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