Beyoncé canta 'Mi Gente' ao lado de J Balvin no Coachella

Beyoncé Crédito: Reprodução/Instagram @beyonce

Após ter quebrado recordes no Twitter e no YouTube com seu show no primeiro fim de semana do Coachella, na Califórnia, a cantora Beyoncé voltou a chamar atenção em sua segunda apresentação no festival deste ano, ocorrida no sábado (21).

Desta vez, houve uma aparição surpresa do cantor J Balvin, para cantar sua música Mi Gente, que possui uma versão ao lado da cantora. A canção, inclusive, traz uma participação da filha de Beyoncé, Blue Ivy.