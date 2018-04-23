Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apresentação

Beyoncé canta 'Mi Gente' ao lado de J Balvin no Coachella

A canção, inclusive, traz uma participação da filha de Beyoncé, Blue Ivy

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 12:30
Beyoncé Crédito: Reprodução/Instagram @beyonce
Após ter quebrado recordes no Twitter e no YouTube com seu show no primeiro fim de semana do Coachella, na Califórnia, a cantora Beyoncé voltou a chamar atenção em sua segunda apresentação no festival deste ano, ocorrida no sábado (21).
Desta vez, houve uma aparição surpresa do cantor J Balvin, para cantar sua música Mi Gente, que possui uma versão ao lado da cantora. A canção, inclusive, traz uma participação da filha de Beyoncé, Blue Ivy.
> Leia mais notícias de Entretenimento
"Beyoncé e eu. Isso é para os latinos e o mundo!", comemorou o cantor em seu Instagram, que também compartilhou o momento em que encontra Jay-Z, marido da cantora, nos bastidores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados