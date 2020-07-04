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Polêmica

Belo diz que já namorou três ao mesmo tempo e que tem sextape com Gracyanne

Revelações foram feitas ao canal de Matheus Mazzafera
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 18:12

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 18:12

O cantor Belo e Gracyanne Barbosa
O cantor Belo e Gracyanne Barbosa Crédito: Instagram/belo
O casal Belo e Gracyanne Barbosa fez revelações íntimas ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube. De acordo com eles, já conseguiram transar em sete lugares públicos diferentes, dentre eles na rua, na academia, no avião e na praia.
Em vídeo, deram mais detalhes. "A gente tira onda. Agora está mais difícil, mas quando estávamos namorando o bicho pegava mesmo. Hoje, tem câmera em todo lugar, em celular, é mais difícil", disse o músico a respeito de continuar com essa rotina.

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Belo também confessou que começou sua vida sexual muito cedo. Ele trabalha em bares à noite desde os 14 anos. "Então, sempre tive muitas namoradas, fui um moleque namorador e tal. Sempre namorei duas, três meninas quando era mais jovem ao mesmo tempo. Eu aprontava muito", disse.
Com Gracyanne a coisa é diferente, diz. Ambos estão juntos há oito anos. Porém, com ela ele também conta que já fez coisas diferentes. De sexo a três a envio de nudes. Eles também revelaram ter gravado o ato sexual algumas vezes entre eles.

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