Beleza de marido de Gaby Amarantos rouba a cena na internet

Que Gaby Amarantos faz sucesso, ninguém nega. Mas a cantora segue com uma concorrência forte em seu Instagram: o marido. O bonitão está roubando a cena nas postagens da cantora.
O inglês Gareth Jones faz sucesso toda vez que aparece nas publicações. Recentemente, ela mostrou aos seus seguidores uma foto dele só de sunga, durante uma pescaria.
"Ei, meu boto, você já pescou essas tainhazinhas aí, já fez a foto, agora faz favor de voltar pro teu igarapé que eu tô aqui te esperando", escreveu ela no post, que ficou repleto de curtidas.
Gaby e Gareth se conheceram há quatro anos, quando o rapaz deixou a Inglaterra para fazer um filme sobre a vida dos ribeirinho que vivem às margens do Rio Amazonas. O cineasta acabou ficando de vez no Brasil e o casal se divide entre Belém, São Paulo e Rio de Janeiro.