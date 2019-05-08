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Bebê real

Bebê de Meghan Markle e príncipe Harry é apresentado

Nome da criança ainda não foi anunciado
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 mai 2019 às 12:02

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 12:02

Crédito: Reprodução/Instagram @kid_pix
Meghan Markle e príncipe Harry levantaram na manhã desta quara-feira (8) com uma missão especial: apresentar o filho do casal, sétimo na sucessão do trono britânico, ao mundo. 
Os mais novos papais da Inglaterra surgiram em roupas claras para mostrar a criança de três dias à imprensa britânica e internacional que estava à espera do primogênito real, em cerimônia que aconteceu em Windsor. 
Crédito: Reprodução/Instagram @kid_pix
Em vídeos que já circulam nas redes sociais, Meghan surge ao lado de Harry, que carrega a criança em um pano branco, ainda um pouco inchada e em um vestido branco de botões sem manga. O príncipe vestia um terno cinza claro e uma gravata azul marinho com camisa branca. 
Em entrevista a uma emissora espanhola, Meghan disse que está muito feliz e que tem, agora, os dois homens que mais ama no mundo em sua família: Harry e o bebê, que ainda não teve seu nome anunciado
A duquesa de Sussex também revelou que ser mãe é um momento único e ela agradeceu a energia positiva que tem recebido dos fãs pela web. 

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