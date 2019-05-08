Bebê de Meghan Markle e príncipe Harry é apresentado

Crédito: Reprodução/Instagram @kid_pix

Meghan Markle e príncipe Harry levantaram na manhã desta quara-feira (8) com uma missão especial: apresentar o filho do casal, sétimo na sucessão do trono britânico, ao mundo. levantaram na manhã desta quara-feira (8) com uma missão especial: apresentar o filho do casal, sétimo na sucessão do trono britânico, ao mundo.

Inglaterra surgiram em roupas claras para mostrar a criança de três dias à imprensa britânica e internacional que estava à espera do primogênito real, em cerimônia que aconteceu em Windsor. Os mais novos papais dasurgiram em roupas claras para mostrar a criança de três dias à imprensa britânica e internacional que estava à espera do primogênito real, em cerimônia que aconteceu em Windsor.

Crédito: Reprodução/Instagram @kid_pix

Em vídeos que já circulam nas redes sociais, Meghan surge ao lado de Harry, que carrega a criança em um pano branco, ainda um pouco inchada e em um vestido branco de botões sem manga. O príncipe vestia um terno cinza claro e uma gravata azul marinho com camisa branca.

Em entrevista a uma emissora espanhola, Meghan disse que está muito feliz e que tem, agora, os dois homens que mais ama no mundo em sua família: Harry e o bebê, que ainda não teve seu nome anunciado.