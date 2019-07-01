Bebê de 1 ano que fumava 40 cigarros reaparece após 10 anos na TV

Ardi Rizal, o bebê fumante Crédito: Reprodução

O apresentador Geraldo Luís, da Record TV, chocou ao relembrar o caso de Ardi Rizal, que há 10 anos era um bebê de um ano de idade que fumava cerca de 40 cigarros por dia. Agora, ele reapareceu no palco do "Domingo Show" e revelou que largou o vício há seis anos.

Da Indonésia, ele veio ao Brasil para fazer exames e conhecer as praias. "O pulmão dele não tem nenhuma lesão, como câncer, tumor ou enfisema", informou o médico Antonio Sproesser, do Hospital Moriah.

Ardi Rizal, o bebê fumante, largou o vício Crédito: Record TV/Reprodução