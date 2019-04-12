BBB19: Paula disputa a final do reality com Alan

12/04/2019 - Paula e Alan disputam a final do BBB19 Crédito: Divulgação/TV Globo

Carol Peixinho foi a última eliminada do Big Brother Brasil 19 com 54,7% dos votos. Na noite desta quinta-feira (11), ela disputava a preferência do público com Paula, que teve 45,33% votos e agora vai fazer a grande final do reality com Alan.

O vencedor será conhecido nesta sexta (12) e levará para a casa prêmio de R$ 1,5 milhão. Por ficar com o terceiro lugar, Carol ganhou R$ 50 mil.

TRAJETÓRIAS

Paula e Alan tiveram trajetórias bem diferentes ao longo do programa. A mineira acumulou polêmicas. A última delas culminou na expulsão de Hariany mais cedo nesta quinta (11). Durante a festa de quarta (10), as duas, que aparentavam estar embriagadas, discutiram e Paula foi empurrada por Hariany. Por infringir uma regra do programa, a 'sister' foi expulsa.

Antes disso, Paula provocou polêmica ao dizer ter medo de Rodrigo por ele ter "contato com esse negócio de Oxum (...) Eu tenho medo disso". Alertada por Hariany para não falar mais sobre o assunto sob o risco de ser rotulada como preconceituosa, Paula afirmou: "Mas eu não sou não [preconceituosa]... Nosso Deus é maior."

Em outra ocasião, ela falou sobre a história de uma amiga que foi esfaqueada."E aí eu pensei que ia chegar um faveladão lá, mas, quando eu vi, o cara era branquinho, morou não sei quanto tempo na Austrália ou no Canadá, não sei".

A polícia do Rio já disse que, depois que Paula sair do programa, vai intimar a 'sister' a prestar esclarecimentos sobre possíveis crimes de intolerância religiosa e racismo que ela teria cometido dentro do BBB 19. O caso é investigado pelo Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância).

Sem saber que já é investigada, Paula chegou a dizer durante a atração que a Globo poderia até ser processada por conta de suas falas. "Ai, meu Deus do céu, eu sou terrível. Mas não é por maldade, é porque é legal. Eu acho graça e faço. Às vezes nem tem graça, só eu que acho que sim", disse.

Depois de eliminados, Rodrigo e Gabriela afirmaram que iriam processar a 'sister' por racismo religioso.

Alan, por sua vez, quase não se envolveu em polêmicas na casa. No começo do BBB 19, ele teve um romance breve com Hana. Nos últimos dias, o 'brother' se aproximou de Carolina Peixinho.