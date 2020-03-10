Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality show

BBB 20: Público pede a saída de Ivy do reality após ela criticar Babu

Hashtag #ForaIvy ficou em segundo lugar no Twitter

Publicado em 10 de Março de 2020 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 16:58
Ivy e Flayslane em momento do BBB 20 Crédito: TV Globo
A hashtag #ForaIvy ficou em segundo lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta segunda-feira (9). Isso porque parte do público não gostou das críticas feitas por ela a Babu no BBB 20.
Para defender Daniel, a modelo Ivy criticou a postura de Babu. Daniel, na última semana, chamou Babu de idiota, e o participante levantou o tom de voz para ele. Para Ivy, Babu não poderia ter falado dessa forma com o ex-companheiro dela de Casa de Vidro.
Outra atitude que chateou parte dos internautas foi Ivy criticar o fato de Babu não cozinhar: "Babu quando vai para o Paredão faz greve de cozinhar, né?", disse. Felipe Prior resolveu defender o amigo. "Não, não é. É que hoje ele está pensativo. Não é nem pelo voto, porque voto ele meio que já esperava. Ele só não estava querendo fazer".

Veja Também

BBB 20: "Não vou conseguir", diz Daniel debaixo do edredom com Marcela

"BBB 20": Prior acusa capixaba Gizelly de querer beijá-lo por marketing

"BBB 20": Gagliasso quer eliminar Victor Hugo e deve participar de festa

Seguidores não gostaram das atitudes. "Que ranço dessa Ivy", escreveu uma. "Foi a mesma pessoa que disse que a Thelma era 'apagadinha'. Seu nome deveria ser Ivysível", escreveu outra. "Aqui vemos a patroa dona Ivy incomodada, mas cozinhar que é bom ela não vai né?", resmungou uma outra.
Babu parece ter crescido em popularidade na última semana. Tanto que artistas saíram em defesa do brother pelas redes sociais. Um dos artistas que defenderam e apoiaram Babu foi Gabigol, que fez até uma dancinha em sua homenagem. Bruno Gagliasso também já declarou que gosta do participante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados