BBB 20: Público pede a saída de Ivy do reality após ela criticar Babu

A hashtag #ForaIvy ficou em segundo lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta segunda-feira (9). Isso porque parte do público não gostou das críticas feitas por ela a Babu no BBB 20.
Para defender Daniel, a modelo Ivy criticou a postura de Babu. Daniel, na última semana, chamou Babu de idiota, e o participante levantou o tom de voz para ele. Para Ivy, Babu não poderia ter falado dessa forma com o ex-companheiro dela de Casa de Vidro.
Outra atitude que chateou parte dos internautas foi Ivy criticar o fato de Babu não cozinhar: "Babu quando vai para o Paredão faz greve de cozinhar, né?", disse. Felipe Prior resolveu defender o amigo. "Não, não é. É que hoje ele está pensativo. Não é nem pelo voto, porque voto ele meio que já esperava. Ele só não estava querendo fazer".
Seguidores não gostaram das atitudes. "Que ranço dessa Ivy", escreveu uma. "Foi a mesma pessoa que disse que a Thelma era 'apagadinha'. Seu nome deveria ser Ivysível", escreveu outra. "Aqui vemos a patroa dona Ivy incomodada, mas cozinhar que é bom ela não vai né?", resmungou uma outra.
Babu parece ter crescido em popularidade na última semana. Tanto que artistas saíram em defesa do brother pelas redes sociais. Um dos artistas que defenderam e apoiaram Babu foi Gabigol, que fez até uma dancinha em sua homenagem. Bruno Gagliasso também já declarou que gosta do participante.