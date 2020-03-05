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'BBB 20': Globo divulga data de retorno do quarto branco

Ao longo da história do reality, oito participantes já passaram pelo cômodo monocromático
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 08:10

Publicado em 05 de Março de 2020 às 08:10

O quarto branco já foi usado em edições anteriores do Big Brother Brasil, como na edição 9 Crédito: TV Globo/Reprodução
Globo divulgou nesta quarta-feira (4) a data de retorno do temido quarto branco. Velho conhecido da audiência do "Big Brother Brasil", o cômodo é uma espécie de isolamento dentro do isolamento.
Nele, alguns participantes do reality show são trancafiados sem contato com o resto da casa. A decoração é inteiramente na cor branca, não há janelas ou outras formas de acesso ao mundo exterior e as luzes nunca se apagam. Nas edições anteriores, os escolhidos também não sabiam quanto tempo ficariam ali.
A data anunciada para o retorno é na sexta-feira (6). Porém, o apresentador Tiago Leifert deve explicar todos os detalhes sobre a dinâmica do cômodo na atual edição do reality show ("BBB 20") no programa de quinta-feira (5).
Boninho, diretor do núcleo responsável pelo reality show na Globo, já deu a entender que o quarto branco, desta vez, terá um teto que vai diminuir o pé direito do cômodo a medida que o tempo passar. Ainda não foi revelado se o quarto terá o botão vermelho, que o participante pode acionar a qualquer momento para sair do confinamento, desde que aceite ser eliminado do reality show.

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Ao longo da história do reality, oito participantes já passaram pelo cômodo monocromático, que estreou no "BBB 9". Na ocasião, três participantes foram convocados a se distanciarem do convívio dos demais competidores para ficarem isolados nesse espaço. Um deles acabou sendo eliminado após desistência.
Na edição do ano seguinte ("BBB10") ocorreu de novo, mas naquela ocasião ninguém foi eliminado.

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