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Reality Show

BBB 18: Mahmoud toma banho pelado

'Achei que estivesse em casa', disse o rapaz para Kaysar e Ana Clara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 17:09

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 17:09

BBB 18: Mahmoud toma banho pelado Crédito: Reprodução/Gshow
E já tem brother que esqueceu que está na casa mais vigiada do país. Na manhã desta segunda-feira (29), logo após o toque de despertar do "Big Brother Brasil, Mahmoud acordou e foi tomar banho no bangalô do líder. Porém, o brother achou que estivesse em casa e apareceu como veio ao mundo (vídeo).
"Eu tomei banho pelado. Achei que estivesse em casa. Esqueci que estou no 'BBB'", disse Mahmoud a Kaysar e Ana Clara, logo após se dar conta do que tinha feito e abrir a porta do quarto para eles entreram no quarto do líder.
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"Bom que deixa todo mundo ver seu bumbum", brincou Kaysar. Mahmoud só se deu conta que tomou banho pelado ao olhar para a pia e ver a cueca.
"Tomei banho normal, abri tudo, quando saí, vi a cueca e pensei: 'Meu Deus'", completa Mahmoud aos risos.

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