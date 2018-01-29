BBB 18: Mahmoud toma banho pelado

E já tem brother que esqueceu que está na casa mais vigiada do país. Na manhã desta segunda-feira (29), logo após o toque de despertar do "Big Brother Brasil, Mahmoud acordou e foi tomar banho no bangalô do líder. Porém, o brother achou que estivesse em casa e apareceu como veio ao mundo (vídeo).
"Eu tomei banho pelado. Achei que estivesse em casa. Esqueci que estou no 'BBB'", disse Mahmoud a Kaysar e Ana Clara, logo após se dar conta do que tinha feito e abrir a porta do quarto para eles entreram no quarto do líder.
"Bom que deixa todo mundo ver seu bumbum", brincou Kaysar. Mahmoud só se deu conta que tomou banho pelado ao olhar para a pia e ver a cueca.
"Tomei banho normal, abri tudo, quando saí, vi a cueca e pensei: 'Meu Deus'", completa Mahmoud aos risos.