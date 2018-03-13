'BBB 18' ganha frase motivacional: 'Levanta a cabeça, princesa'

"Tem uma frase que toda vez que eu tô muito triste, que eu to passando por uma situação difícil tipo essa tua eu repito. Me faz muito bem, e mostra o quanto eu tenho poder dentro de mim, que é 'levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Porque nós somos princesas, rainhas, guerreiras". Os dizeres saíram da boca de quem pode vir a ser uma nova pensadora contemporânea: Jéssica.
Ela consolava Patrícia, que estava na festa mas chorava insistentemente por estar no paredão e por ter tido um pequeno desentendimento com o crush, Kaysar. Durante a festa do último sábado (10), ele a deixou para curtir o evento sem pensar duas vezes.
MAR DE AMORES
A segunda-feira (12) foi superada por tanto amor que esbanjou o "Big Brother Brasil 18". Paula e Breno trocaram um beijo na piscina, enquanto Gleici e Wagner deram as mãos deitados - um em cada cama -, e, é claro, Patrícia e Kaysar num abraço duradouro também protagonizaram.