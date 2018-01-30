BBB 18: Breno se descuida e mostra mais do que devia no banho

BBB 18: Breno mostrou seus atributos durante o banho Crédito: Reprodução/GShow

Depois de Mahmoud aparecer como veio ao mundo, ao vivo, no "Big Brother Brasil 18", outro brother também se descuidou e esqueceu das câmeras da casa mais vigiada do país. Na madrugada desta terça-feira (30), após o Jogo da Discórdia, Breno tomou banho na casa do "BBB18" e acabou mostrando demais para as câmeras.

O arquiteto conversava com Jéssica e parece não ter percebido o descuido. Durante a conversa com a personal trainer, o brother continuou se ensaboando e lavando o cabelo, como se nada tivesse acontecido.