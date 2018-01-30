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REALITY SHOW

BBB 18: Breno se descuida e mostra mais do que devia no banho

Brother também esqueceu que está sendo vigiado 24h e se descuidou no banho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 17:18

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 17:18

BBB 18: Breno mostrou seus atributos durante o banho Crédito: Reprodução/GShow
Depois de Mahmoud aparecer como veio ao mundo, ao vivo, no "Big Brother Brasil 18", outro brother também se descuidou e esqueceu das câmeras da casa mais vigiada do país. Na madrugada desta terça-feira (30), após o Jogo da Discórdia, Breno tomou banho na casa do "BBB18" e acabou mostrando demais para as câmeras.
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O arquiteto conversava com Jéssica e parece não ter percebido o descuido. Durante a conversa com a personal trainer, o brother continuou se ensaboando e lavando o cabelo, como se nada tivesse acontecido.
O arquiteto  e Mahmoud não foram os únicos a mostrarem os atributos nessa edição do BBB. Ayrton, logo no começo do reality, deixou a tolha cair enquanto se trocava com a ajuda da esposa, Eva.

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